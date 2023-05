Endnu en lokalforening har besluttet sig: Ham peger de på som borgmester

AALBORG:Der er ikke lang tid til, at socialdemokraterne i Aalborg Kommune skal vælge deres kommende spidskandidat, når valget står mellem det eksisterende byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen og folketingsmedlemmet Flemming Møller Mortensen.

Det er op til de enkelte medlemmer af partiet, hvem de vælger at stemme på, men nu har endnu en lokalforening meldt ud, hvem de foretrækker, skal have kæderne, når Thomas Kastrup-Larsen stopper.

- Det er en enig bestyrelse, der anbefaler, at Lasse Frimand Jensen bliver borgmester, siger Kai Korsgaard, der er formand for partiets lokalforening i Hammer Bakker.

Lokalforeningen i Hammer Bakker slutter sig dermed til lokalforeningen i Nørresundby, der tidligere har meldt ud, at de også støtter Lasse Frimand Jensen som borgmesterkandidat.

Omvendt støtter lokalforeningen i Aalborg Centrum Flemming Møller Mortensen.

Lasse Frimand Jensen er i dag gruppeformand for Socialdemokratiet i byrådet. Nu går han også efter at blive borgmester. Arkivfoto: Martél Andersen

Ordentlig fyr

Lokalformanden i Hammer Bakker forklarer, at det især skyldes to ting, at bestyrelsen peger på Lasse Frimand Jensen som borgmester.

Dels fordi, de synes, han er dygtig, og dels fordi de ikke synes, det er optimalt, at der skal sidde en midlertidig borgmester i over to år, før Flemming Møller Mortensen kan vælges ind på posten.

Næste kommunalvalg skal afholdes i november 2025.

Omvendt ville Lasse Frimand Jensen kunne overtage posten, så snart det socialdemokratiske valg er overstået 6. juni.

- At være borgmester i to og et halvt år er en god måde at kunne komme ind og vise, at man kan klare tingene, siger lokalformanden.

- Lasse har gjort det godt, og han er en ordentlig fyr. Der er ikke noget snavs omkring ham, han er god til at snakke med folk og vil gerne være i dialog med baglandet.

Flemming Møller Mortensen sidder ikke i byrådet i dag. Derfor skal der vælges en midlertidig borgmester, såfremt partiet vælger ham som deres spidskandidat til kommunalvalget i november 2025. Arkivfoto: Lars Pauli

Selvom Kai Korsgaard understreger, at bestyrelsen har respekt for medlemmernes egne valg ved urafstemningen, tænker han stadig, at det er bestyrelsens opgave at anbefale en kandidat op til valget.

- Det kan jo godt være, at en anbefaling har en betydning for nogle i vores vælgerforening, mens det ikke har nogen betydning for andre.

Thomas Kastrup-Larsen stopper på posten som borgmester ved udgangen af maj. 1. juni skal han nemlig være direktør for UCN Erhverv.