Endnu en nordjysk politiker skifter parti

VESTHIMMERLAND:Partistifteren Inger Støjberg har travlt med at fore sit parti Danmarksdemokraterne med politikere, som tidligere er valgt for Dansk Folkeparti.

Liselotte Lynge Jensen fra Løgstør meddeler onsdag aften på sin Facebook-side, at hun melder sig under Støjbergs faner. Hun blev i 2017 valgt for Dansk Folkeparti første gang, og det valg gentog hun ved kommunalvalget i november 2021, men efter al turbulensen i DF valgte hun i sommeren 2022 at forlade partiet og blive løsgænger.

Dermed foretager hun samme rejse som Brønderslev-politikeren Carsten Ullmann Andersen, der tidligere onsdag meddelte, at han efter sit brud med DF og en tid som løsgænger nu også har meldt sig ind i Danmarksdemokraterne.

- Der har været stille på min side et stykke tid, og det har der været, fordi jeg havde brug for at tænke mig godt om. Så det er med stor overvejelse og glæde, at jeg i dag er blevet enige med Danmarksdemokraterne om at repræsentere dem fremover, skriver Liselotte Lynge Jensen, som første gang blev valgt til kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune i 2017 med mærkesager som ældrepolitik, handicappolitik og erhvervspolitik.

I sit opslag udtrykker Liselotte Lynge Jensen håb om, at folk har forståelse for hendes beslutning og fortsat vil bakke op om hende.

- Jeg håber også, I kan være med fremover. Jeg har ikke ændret holdning over natten, jeg kæmper stadig for de svage, for de ældre, for sundhedsområdet i det hele taget, og jeg kæmper for de danske værdier, skriver hun, mens flere i kommentarsporet udtrykker samme følelse omkring hendes beslutning:

- Det var ikke den store overraskelse!