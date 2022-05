Martin Nielsen og Spritten A/S får medhold i endnu en sag imod Aalborg Kommune

Først konkluderede en advokatundersøgelse, at Aalborg Kommunes brug af såkaldt frivillige udbygningsaftaler var kritisabel. Nu kritiserer en myndighed kommunen for "væsentlig retslig mangel" og "tilsidesat forpligtelser" - denne gang for dens behandling af et kystsikringsprojekt ud for spritgrunden.

I juli 2021 klagede Spritten A/S, der har planer om at opføre bygningen Harbour Gate på den gamle spritgrund, til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Årsagen var, at Aalborg Kommune havde tilladt A. Enggaard A/S at iværksætte et kystsikringsprojekt samme sted, hvor Enggaard i første omgang ulovligt placerede en ny hovedkloakledning.

Ifølge Spritten A/S vil kystsikringsprojektet betyde, at Spritten A/S byggeprojekt ikke kan realiseres i den størrelse, det er planlagt, hvilket vil betyde et økonomisk tab på tre til fem millioner kr.

I klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet kritiserer de kommunen for, at tilladelsen er fyldt med sagsbehandlingsfejl, meddelt af forkert myndighed og uden hjemmel, usaglige hensyn til parter (A. Enggaard A/S) samt for at holde Spritten A/S bevidst uden for indflydelse, selvom de har planer om at opføre en bygning lige ved siden af.

Nu er afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet kommet, og den giver medhold til Spritten A/S i, at de burde have været hørt som en part på spritgrunden. Som en konsekvens af det har klagenævnet ophævet kommunens afgørelse om kystbeskyttelse ud for spritgrunden og henviser til en helt ny behandling.

Martin Nielsen: Lovbrud må få konsekvenser

Hos Spritten A/S er direktør Martin Nielsen og hans partnere Rikke og Jan Gaardboe glade for afgørelsen.

- Vi har tidligere fået at vide, at det praktisk taget er umuligt at vinde en sag i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så det er stort for os, at de har kunnet gennemskue, hvad der er foregået, og har givet os medhold, siger Martin Nielsen, der ser frem til at blive inddraget af Aalborg Kommune i den kommende proces.

Ifølge Martin Nielsen (foto) og Jan og Rikke Gaardboe, der sammen ejer Spritten A/S, bekræfter afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, at der er et grundlæggende problem med omgåelse af lovgivning og forskelsbehandling i Aalborg Kommune. Foto: Bente Poder

Han mener dog, at der bør være en konsekvens af den proces, der er foregået omkring kystsikringsprojektet, som kommer ovenpå et forløb, hvor kommunen ifølge en advokatundersøgelse i strid med kravet om frivillighed har presset bygherrer til at indgå udbygningsaftaler.

- Det kan jo ikke være rigtigt, at der ikke er en konsekvens, når kommunalt ansatte igen og igen bryder loven. Denne afgørelse viser, at der mangler et moralsk kompas, og at der åbenlyst fortsat er en dårlig kultur i Aalborg Kommune, der skal tages hånd om. Man er nødt til at finde ud af, hvem det er, der står bag disse beslutninger om at gå imod god lovskik. Vi bør have en by, hvor det er sjovt at udvikle - ikke en by, hvor man konstant skal mistro beslutningstagerne, siger Martin Nielsen.

Rådmand: Vi skulle have gjort det anderledes

I By- og Landskabsforvaltningen er rådmand Jan Nymark Thaysen (V) ærgerlig over, at der er begået fejl.

- Det er altid ærgerligt, når vi som kommune laver procedurefejl. Det er en sag, vi har overtaget fra den tidligere miljø- og energiforvaltning, og de har tolket nabo-begrebet meget snævert. Det kan godt være, at vi havde tolket det anderledes, hvis sagen var startet hos os. Mit eget princip hedder, at det er bedre at orientere én part for meget, end én for lidt, vi kan lige så godt søge dialogen alle steder, så intet kan misforstås som om, at man forsøger at lave noget i det skjulte, siger Jan Nymark Thaysen, der forklarer, at det var for at være loyal over for den tidligere naboforvaltning, da han for et par måneder tilbage selv udtalte, at Spritten A/S ikke var en part, der skulle høres.

Den manglende høring af Spritten A/S er en beklagelig fejl, der burde være undgået. Men det er ikke et symptom på en dårlig kultur i kommunen, mener rådmand i By og Land, Jan Nymark Thaysen. Foto: Bo Lehm

- Vi har længe haft rigeligt at se til efter kritikken af brugen af udbygningsaftaler, men havde der været overskud i forvaltningen, havde vi i den ideelle verden nok taget sagen op igen til revurdering og bragt den på rette spor, siger han.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skriver, at der er "væsentlig retslig mangel" og "tilsidesat forpligtelser". Får dette konsekvenser for arbejdsgangen i forvaltningen?

- Det er som sagt en sag, vi har overtaget fra naboforvaltningen. Juristeri er tit et spørgsmål om fortolkning og erfaring. Jeg synes, at man skal passe på med ikke at blive så bange for at begå fejl, at man ikke kan agere. I en kommune med 18.000 offentligt ansatte, vil der blive ske fejl, og fejl fører til læring, siger han.

Men er det ok med flere juridiske fejl i et prestigeprojekt som det på Spritten?

- Der er ekstra opmærksomhed på det, og det er ikke sikkert, at vi behøver starte forfra. Nu indkalder vi alle til møde igen, siger han.

Miljø- og Fødevareklagenævnet forholder sig udelukkende til parthøring og ikke om, hvorvidt der er forhold, der taler for eller imod kystsikringsprojektet på stedet, samt hvilken kystsikring, der bør laves, da det ifølge dem ikke er et retligt, men et skønsmæssigt spørgsmål.