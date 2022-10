Enige om formålet, men: Dårlig proces om naturnationalparker

THISTED:- Hegnet skal holde dyr inde, ikke mennesker ude.

Sådan sagde den socialdemokratiske folketingskandidat Simon Kollerup forleden, da otte kandidater, som alle er opstillet i Thisted-kredsen, drøftede deres holdninger til naturnationalparker og til den kommende Naturnationalpark Hanstholm, som vil omfatte et 5040 hektar stort areal i den nordlige del af nationalpark Thy, hvoraf cirka 1100 hektar østligst på arealet skal hegnes ind. Men debatten viste, at spørgsmålet om et hegn blot er en lille del af en kompliceret diskussion, som både handler om lokalområdets muligheder for at blive hørt og om følelser, fornemmelser og fakta.

Naturnationalparken, som vil inddrage den nordlige del af Hanstholm Vildtreservat, Tved og en del af Vilsbøl klitplantager, er blevet en sag, som mildt sagt deler vandene, både i lokalområdet, men også blandt de otte kandidater, som overordnet var enige i målet med naturnationalparken; at give naturen mulighed for at udvikle sig på naturlige præmisser, så der kan skabes bedre levesteder for dyr og planter. Og så var de otte enige i, at processen omkring udpegningen af naturnationalparkerne - og offentlighedens mulighed for at blive hørt og inddraget - kunne være grebet bedre an.

- Det tog fire år at nå til enighed om nationalpark Thy, det her er foregået hen over hovedet på folk, sagde Torsten Schack Pedersen (V), der ligesom Lene Kjelgaard Jensen (K) mente, at der var al mulig grund til at lade tingene tage den nødvendige tid til at inddrage flest mulige i arbejdet med at lave planerne for naturnationalparken.

Debatten for eller imod naturnationalparker ofte ender i "fordomme og misforståelser om hegn og dyr", sagde Joachim Plaetner Kjeldsen (ALT) Foto: Bo Lehm

- Vejen frem skal ske i tæt dialog for at sikre lokal inddragelse og bedre lokal forankring, sagde Simon Kollerup, mens Lene Kjeldgaard Jensen tilkendegav, at hun frygtede en egentlig lokal opposition mod naturnationalparken, hvis lokalområdet ikke føler sig tilstrækkelig hørt.

Torsten Schack Pedersen mente, at de, der havde ansvar var i bevægelse i forhold til det fortsatte forløb i processen.

- Man bør kopiere processen omkring tilblivelsen af Nationalpark Thy for alle de 15 steder, hvor der skal laves naturnationalparker. Undersøg tingene ordentligt og gå i dialog. Måske vil det skubbe hele processen med et par år, sagde han og tilføjede, at det kunne ende med, at nogle lokalområder helst så sig fri, men andre fandt sammen om naturnationalparken.

"Trump-tone" i debatten

Joachim Plaetner Kjeldsen (ALT) konstaterede, at debatten for eller imod naturnationalparker ofte ender i "fordomme og misforståelser om hegn og dyr".

- Processen kunne være længere og bedre, så misforståelserne kunne være ryddet af vejen. På naturområdet er der ligeså mange eksperter, som der er mennesker, fordi der ikke er en fælles forståelse for natur og biodiversitet, sagde han.

Berit Raldin (EL) konstaterede direkte, at der var skabt en "Trumpisme" i debatten om naturnationalparker.

- Man råber af hinanden og lytter ikke, sagde Berit Raldin og konstaterede, at mange af de tiltag til gavn for naturen, som skal ske i en naturnationalpark, allerede foregår på naturstyrelsens arealer.

Lene Kjeldgaard jensen (K), frygtede en egentlig lokal opposition mod naturnationalparken, hvis lokalområdet ikke føler sig tilstrækkelig hørt Foto: Bo Lehm

- Derfor løber de en total åben dør ind i forhold til naturnationalparker, og når man vælger et område, som allerede næsten er en naturnationalpark, er det fordi, man her hurtigt kan skabe den biodiversitet, vi skal redde, sagde Berit Raldin og baggrunden for udpegningen af Naturnationalpark Hanstholm.

- Vi står ved den brede politiske aftale om naturnationalparker, understregede Simon Kollerup og tilføjede, at han i lyset af af debatten for eller imod Naturnationalpark Hanstholm ser det som sin opgave at vogte over den proces, der nu er startet omkring etableringen af naturnationalparken.

- Det skal være en god proces i dialog med lokalområdet og med høring af alle borgere, sagde Simon Kollerup.

Lovforslaget om naturnationalparker blev vedtaget i Folketinget 3. juni 2021. Det fik støtte fra Socialdemokratiet, SF, Radikale, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet. Imod stemte Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.