Erik Høgh-Sørensen dømt for ulovlig tweet - derfor delte han det igen

HJØRRING:Den tidligere DF-politiker, Erik Høgh-Sørensen, er endnu engang blevet dømt for at dele et ulovligt opslag på Twitter.

Denne gang er det landsretten, der er nået frem til samme konklusion som Retten i Hjørring - nemlig at det var ulovlig deling af billeder og oplysninger om private forhold, da Erik Høgh-Sørensen i juli 2020 delte et tweet fra en anden bruger.

Tweetet viste et billede af både gerningsmand og offer efter et overfald i et shoppingcenter i Sønderborg.

Men Erik Høgh-Sørensen er mildest talt larmende uenig i landsrettens dom - og han kvitterede straks med igen at dele det samme opslag på Twitter.

- Jeg mener, at det er en grov grov krænkelse af min ytringsfrihed. Jeg har ikke brudt loven, og jeg vil ikke dømmes af en domstol, hvor der ikke føres beviser for, at jeg har brudt loven

Men nu har både byret og landsret jo slået fast, at du rent faktisk har brudt loven?

- Ja, og det vil jeg kalde en østeuropæisk stat fra kommunisttiden værdig. Jeg er udsat for en politisk motiveret retssag, hvor man kun har udvalgt mig til at blive retsforfulgt - det vil sige, at der ikke er lighed for loven.

Vil have sag for Højesteret

Det omtalte opslag på Twitter var en kommentar til overfaldet i Sønderborg i sommeren 2020. Overfaldet blev filmet og delt af den 16-årige gerningsmand selv på de sociale medier. Det var en stor sag på de sociale medier, og Erik Høgh-Sørensen delte et af de mange opslag.

På billede, som Erik Høgh-Sørensen har del, er offeret sløret, så han ikke umiddelbart kan genkendes. Og derfor mener Erik Høgh-Sørensen, at han ikke har begået noget ulovligt.

- Det er et spørgsmål om min ytringsfrihed. Jeg har ikke - som det påstås i dommene - identificeret ofret. Hvis offeret havde været identificeret, så havde jeg betalt min bøde. Men det er ikke tilfældet, siger den nordjyske politiker.

Han vil nu have sagen helt til Højesteret.

-Og ellers går vi nok til Menneskerettighedsdomstolen, siger han.

- Jeg vil ikke have hængende på mit navn, at jeg skal stemples for en ulovlighed, jeg ikke har begået.

Erik Høgh-Sørensen blev idømt en bøde på 7.500 kroner for opslaget på Twitter.