EU-skeptiske valgkredse har stemt for afskaffelse af forbehold

I alle Danmarks 92 valgkredse - selv de steder, hvor færrest stemte for at omdanne retsforbeholdet i 2015 - viser de foreløbige resultater, at der er et flertal for at afskaffe forsvarsforbeholdet.

I 2015, da der var folkeafstemning om retsforbeholdet, var der fem valgkredse, hvor under 40 procent stemte for at afskaffe retsforbeholdet.

I alle fem har et flertal af vælgerne denne gang stemt for at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Et af de steder er i Hvidovre. Her var der opbakning fra 39,1 procent vælgere i 2015 til at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Onsdag var resultatet her vendt på hovedet, og over 63 procent af vælgerne stemte for at skrotte forsvarsforbeholdet.

Dermed er det en af de valgkredse i Danmark, hvor der er sket det største skift mellem at ville bevare et EU-forbehold til at ville afskaffe et forbehold.

Det samme er billedet i Frederikshavn-kredsen, der dækker Læsø og Frederikshavn Kommune. Selv på Læsø, hvor der i 2015 var et stort flertal for at bevare retsforbeholdet, var der onsdag et knebent flertal for at afskaffe retsforbeholdet.

I hele Frederikshavn-kredsen stemte 58,3 procent af vælgerne for at afskaffe forbeholdet. Det var dog stadig den valgkreds i Danmark, hvor færrest har stemt for at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Det samme er tilfældet i Lolland-kredsen, Esbjerg By-kredsen og Kalundborg-kredsen, der også dækker Odsherred Kommune.

Her er over 60 procent støtte til at beholde retsforbeholdet i 2015 blevet til enten 59 eller 60 procent for at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Sammen med de bornholmske og syd- og sønderjyske vælgere var de nordjyske vælgere generelt dem, der leverede det mindste flertal for at afskaffe forsvarsforbeholdet.

I alle de tre nævnte landsdele var der dog over 60 procent af vælgerne, der valgte EU-forbeholdet fra.

/ritzau/