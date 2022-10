Får det konsekvenser, at kommunen futter 222.249 kroner af på Socialdemokratiets venner?

AALBORG:Når Aalborg Kommune køber PR af erhvervsmand, der bagefter støtter Socialdemokratiet, er det så et særtilfælde - eller en del af et mønster?

Det spørgsmål stillede journalist Jacob Andersen sig selv og gik i gang med at grave i, hvad kommunens erhvervskonto egentlig er blevet brugt til gennem årene. Han fandt for eksempel ud af, at kontoen også blev brugt, da kommunen betalte for en velkomstreception, da 3F i 2019 havde kongres i Aalborg.

Kontoen administreres af Aalborg Event, der har til huse i borgmesterens forvaltning på rådhuset. Chefen hedder Søren Thorst. Han ser ikke noget galt i sagen.

- Vi skal kunne agere, siger eventchefen, som ikke synes, at der er sket noget kritisabelt, selv om eksperter savner dokumentation for, hvordan sagen er håndteret - men koster det på borgernes tillid?

Se i denne nye måde at fortælle historier på, hvordan historien blev gravet frem.