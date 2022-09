Færre afgange, færre passagerer: Busserne er under pres

NORDJYLLAND:Lukkede ruter, færre afgange og et Nordjylland, hvor det bliver betydeligt sværere at komme frem med kollektiv transport.

- Hvis ikke staten hjælper, får vi stærkt amputeret NT, siger Peder Key Kristiansen (S), der er formand for udvalg for Regional Udvikling og Innovation.

For regionen mangler penge til busdriften. I 2023 lyder forventningen på et underskud på mindst 44 millioner kroner. NT er som alle andre i transportbranchen hårdt ramt af stigende priser på brændstof, men potentielt værst er nedgangen i antallet af passagerer. Minusset er kun for den del af NT's rutenet, som Region Nordjylland står for. På de øvrige ruter, der ikke krydser kommunegrænserne, er det kommunerne, der hænger på den ekstra udgift, og også her gør det ondt.

I Aalborg regner kommunen med, at der til næste år skal findes 27 millioner kroner ekstra til busdriften, og de fleste andre kommuner kæmper også med at få transport-økonomien til at hænge sammen.

Hos Nordjyllands Trafikselskab - der er ejet af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland - regner de med, at den samlede ekstraregning ender på 106 millioner kroner i år. Og hvis prisen bliver på samme niveau næste år, vil det betyde en markant ekstra udgift på 155 millioner kroner. De penge skal enten betales af region, kommune eller staten - alternativt kan der skæres ned på busdriften.

De mulige nedskæringer rammer først til næste år, for region og NT har lavet længere aftaler med de mange forskellige vognmænd.

- Normalt ændrer vi køreplanerne til august, men hvis der ikke kommer hjælp fra staten, må vi gøre det allerede fra januar. Vi kan ikke finde pengene i vores budget, for regional udvikling er en kasse for sig, og i forvejen har vi stramt budget, så det er ikke en mulighed. Men skærer vi i køreplanerne, kommer vi ind i en ond cirkel, for færre afgange giver også færre passagerer, og dermed også mindre billetindtægter, siger Peder Key Kristiansen.

At hente en del af det tabte ind ved at hæve billetprisen er ikke en mulighed. Folketinget har nemlig vedtaget et prisloft, der gør, at prisen højst må stige med 3,1 procent årligt.

Færre med bussen

Men dyrt brændstof er ikke det eneste problem for den kollektive transport. Under corona dykkede tallet, og mange af passagererne er ikke steget på bussen igen.

- Vi mangler tyve procent i at nå det antal passagerer, vi havde før corona. Nogen arbejder måske mere hjemmefra, andre har fundet en anden transportform - vi ved det ikke præcist. Men det er et stort problem, siger Peder Key Kristiansen.

Helt så stort har faldet ikke været på alle ruter.

- Vi mangler fortsat mere end hver tiende kunde i forhold til før corona. Specielt i Aalborg mangler der kunder, men heldigvis ser vi, at kunderne er begyndt at vende tilbage, siger Mette Henriksen, der er chef for kunder og salg ved NT.

Velvilje fra Christiansborg

Det er ikke kun i Nordjylland, at den kollektive transport kører med store underskud. Danske Regioner regner med, at der i 2023 vil mangle 279 millioner kroner til busdriften i de fem regioner. Ifølge interesseorganisationen svarer det til 14 procent af regionernes samlede budget for kollektiv trafik, og findes der ikke penge, kan det betyde fire millioner færre bus- og togafgange i de fem regioner.

Transportminister Trine Bramsen vil gerne hjælpe, men hvordan er uvist. Danske Regioner og KL skal 13. september til møde i Finansministeriet.

Transportministeren vil ikke på forhånd komme nærmere ind på regeringens planer, og heller ikke hvor mange penge, der kan komme fra statskassen. Men fuld dækning af underskuddet er der dog ikke udsigt til.

Trine Bramsen siger til Ritzau, at trafikselskaberne også er "nødt til at gøre en indsats for at få deres tabte passagerer med om bord".

Både SF, Radikale og Enhedslisten har meldt ud, at de gerne vil give de trængte busselskaber en hjælpende hånd. Enhedslisten foreslår, at finansieringen skal tages fra en kommende pakke til inflationshjælp, mens SF vil finde pengene ved at indføre en særskat, der vil pålægge rederiselskabet Mærsk at betale 12 milliarder kroner i ekstra skat.