Falke skal skræmme mågerne væk

AALBORG:Hvis alt går vel, kan Port of Aalborg snart byde nye beboere velkommen på Østhavnen. I forbindelse med vintervejrets ankomst har Port of Aalborg netop opsat en række redekasser til tårn- og vandrefalke. Initiativet er ét af flere projekter, der har til hensigt at fremme naturen på havnearealerne i Aalborg Øst.

- Naturforskønnelse og biodiversitet er vigtige indsatsområder i vores bestræbelser på at arbejde mere holistisk med bæredygtighed. Hvis vi lykkes med at tiltrække både tårnfalken og den mindre udbredte vandrefalk, vil det ikke kun bidrage positivt til dyrelivet, men også glæde alle dem der har deres daglige gang i området, fortæller Brian Dalby Rasmussen, Engineer, Environment & Port Facilities, hos Port of Aalborg.

De første redekasser er blevet installeret i toppen af en række 40 meter høje lysmaster, hvor et eller flere falkepar kan bosætte sig og yngle. Foruden at fremme bestanden vil initiativet forhåbentligt også fungere som en naturlig bekæmpelse af måger, der i stigende grad udfordrer den daglige havneaktivtiet.

- Gennem de senere år har et stigende antal måger slået sig ned ved Østhavnen. Nu formerer de sig i en sådan grad, at det udfordrer vores havneaktiviteter, hvor vi allerede bruger mange mandetimer på at fjerne mågereder og efterladenskaber på havnens arealer. Derfor har vi længe spekuleret i, hvordan vi på naturlig vis kan reducere bestanden. Vi ved, at flere større europæiske byer har opsat falkekasser og med succes tiltrukket vilde vandrefalke. Så vi håber, at det samme kan lade sig gøre her, siger Brian Dalby Rasmussen.

For at sikre mest mulig succes med redekasserne har Port of Aalborg undervejs i projektet allieret sig med flere eksperter.