Farvel i protest: Duetoft melder sig ud af S

NORDJYLLAND:Farvel og ingen tak.

Peter Duetoft - indtil valget sidste år byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Hjørring - har meldt sig ud af partiet efter 14 års medlemskab. Årsagen er ikke de lokale partikammerater, men derimod partiets udlændingepolitik.

- Den udløsende faktor kom i går, hvor regeringen fastslog at asylbehandling skal foregå i Rwanda, og får man asyl efter den asylbehandling, der jo i princippet er dansk, skal man bosættes i Rwanda. Nu må I altså holde op. Dertil kommer holdningen til EU, FN, Europarådet og menneskerettighedsorganisationer, når de kritiserer vort asylsystem eller udsendelse af mennesker til Syrien eller Afghanistan. Endelig frygter jeg at vi igen i valgkampen kommer til at se en ubehagelig og ufrugtbar diskussion bl.a med udgangspunkt i de offentliggjorte ideer omkring tørklæder. Og jeg tror ikke S har lyst nok til at stå imod, skriver Peter Duetoft i et opslag på Facebook.

Før Peter Duetoft meldte sig under fanerne i Socialdemokratiet var han i en årrække en markant politiker for det nu lukkede parti, Centrum-Demokraterne. I 13 år -1988 til 2001 - sad han i Folketinget for partiet, og var valgt i Nordjylland.

I 2009 blev han valgt til byrådet i Hjørring, og sad der i alt i 12 år. Ved valget i november var han seks stemmer fra genvalg.