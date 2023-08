Kronprinsesse Mary indviede nordjysk skole med vippen på stolen og monster-brøl

Eleverne havde godt nok tyvstartet lidt, for de havde første skoledag mandag, hvor de indtog de spritnye klasselokaler, legeplads og skolegange på det nye Skolecenter Jetsmark.

Men når man skal have en vaskeægte prinsesse forbi, kan man godt vente med at gøre det helt officielt. Så fredag blev skolen så indviet med alt hvad der hører med af rødt bånd, blæseorkester i form af Jammerbugt Garden og massevis af viftende flag og glade børn - nåe ja, og naturligvis Kronprinsesse Mary, der havde fået æren af at klippe snoren over til det storstilede byggeri til over 150 millioner kroner.

- Det er dejligt at være tilbage, sagde Kronprinsesse Mary, da borgmester Mogens Christen Gade (V) udenfor skolen bød hende velkommen til Jammerbugt Kommune.

- Himlen er blå over min hjemegn, sang skolens børn for kronprinsessens i aulaen, da den til lejligheden skrevne skolesang "Hjemegn" blev udført, men da hun ankom dryppede det nu noget fra oven.

- Kan vi klare den uden paraply, spurgte borgmesteren, da kronprinsessen klædt i et blåstribet sæt og sandaler med stilethæle vinkede til de fremmødte og begyndte at gå ad den planlagte rute for at se byggeriet udefra.

- Ja, det er så fint, svarede hun.

Girlpower i Jammerbugt

Inden hun gik på stien rundt om skolen, hvor flere hundrede fremmødte ventede med flag, blomster og prinsessekroner i pap, fik hun overrakt en buket af Sofia Verner Nielsen, der går i 6. klasse og er med i legepladsudvalget.

På ruten gav hun sig god tid til at hilse på folk - bl.a. fik en hund undervejs lidt ekstra royal kærlighed.

Sofia Verner Nielsen var en af de første til at hilse på kronprinsessen, da hun ankom til Skolecenter Jetsmark. Foto: Henrik Bo

Foran hovedindgangen ventede en hel række politikere og kommunale embedsfolk - alle klædt i kjole til lejligheden. Her var bl.a. næstformand for Børne- og familieudvalget Ulla Flintholm (V) og formanden for Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget, Helle Bak Andreasen (V), der morede sig over mængden af østrogen.

- Det er ligestilling det her, sagde Ulla Flintholm klædt i lyserød, der hurtigt blev bakket op af en smilende Helle Bak Andreasen, der havde valgt en sort og hvid kjole med små hjerter.

- Det her er girlpower i Jammerbugt Kommune, grinte hun.

Kort efter ankom Kronprinsesse Mary, og kommunalpolitikerne nejede for hende.

Kronprinsesse Mary fik hilst på adskillige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Her Ulla Flintholm (V) og Helle Bak Andreasen (V). Foto: Henrik Bo

Ti, ni, syv, otte...

Indenfor sad de fleste af skolens 559 elever samlet på gulvet i aulaen, hvor der var forskellige taler og musikalske indslag, før kronprinsessen indviede skolen officielt.

- Måske kan jeg bede om lidt hjælp, sagde hun henvendt til alle børnene, da hun fik overrakt den gyldne saks i aulaen.

- Ja, mig, råbte en lille blond dreng, der sad lige foran snoren.

Elever og lærere tyvstartede allerede mandag, da de startede deres nye hverdag her, men fredag indviede Kronprinsesse Mary så officielt Jetsmark Skolecenter. Foto: Henrik Bo

- Jeg tænkte nu fra jer alle sammen. Hvis nu alle tæller ned fra ti, foreslog hun med et smil, hvorefter alle talte og hun klippede det røde bånd over til lyden af klapsalver.

- En bette sjat regn må ikke stå i vejen, lød det i sangen "Hjemegn", hvor skolens kor sang så rørende, at det fik en kommentar med på vejen i den sidste tale, før kronprinsessen fortsætte sin rundtur.

Heste, fantasidyr og monstre

Her besøgte hun 1.a. i deres nye klasselokale og især de lidt anderledes stole fra Bobles tumlemøbler, der kunne vippe, vakte kronprinsessen interesse.

- Hvad er det for en stol, du sidder på? Må jeg prøve, spurgte hun Sandra Hansen, der sad og tegnede en hest sammen med klassekammeraten Alba Clausen.

- Den er god. Sådan en vil jeg da gerne have, sagde Kronprinsesse Mary, da hun havde vippet lidt.

- Kan I godt lide heste, spurgte hun pigerne, da hun fik øje på deres tegninger.

- Det kan jeg også. Jeg elsker heste, fortalte kronprinsessen.

Da hun kort tid efter skulle ud af døren igen, var en af pigerne, Malou Christensen, hurtigt på benene for at give Kronprinsesse Mary sin tegning, og det eksempel blev fulgt af mange af klassens 24 børn.

- Se, jeg har tegnet et fantasidyr til dig, sagde en, mens en dreng kom med et fold-ud-monster, der fik moren til fire til at grine højlydt og komme med et forsigtigt royalt monster-brøl.

Kronprinsesse Mary indvier Skolecenter Jetsmark