Tidligere minister vil være borgmester i Aalborg

AALBORG: - Jeg har tænkt mig rigtig grundigt om, og jeg synes, jeg er et sted i livet, hvor jeg har høstet rigtig mange erfaringer. Så mange erfaringer, at jeg synes, jeg skal være den, der sættes i spidsen for Aalborg Kommunes byråd.

Sådan lyder det fra Flemming Møller Mortensen (S), der nu formelt også melder sig ind i kampen om at blive Aalborgs kommende borgmester.

Socialdemokratiet skal nemlig beslutte sig for, hvem der skal være partiets borgmesterkandidat ved næste valg i 2025, da Thomas Kastrup-Larsen har meldt ud, han trækker sig fra posten 31. juli i år.

I den forbindelse har partiforeningen i Aalborg Centrum valgt at indstille Flemming Møller Mortensen til at blive partiets borgmesterkandidat til næste valg.

- Jeg ved, hvad det rummer, og jeg føler, jeg er erfaren til at løfte den opgave i Aalborg. Også efter mange år på Christiansborg med skiftende udfordringer, siger Flemming Møller Mortensen, der tidligere har siddet i byrådet i Skørping og Rebild Kommune.

Siden 2007 har han siddet i Folketinget for Socialdemokratiet og var op til valget sidste år udviklingsminister. I dag er han sundhedsordfører for partiet.

Kan først træde til om to år

I modsætning til de andre kandidater, der bejler til posten, kan Flemming Møller Mortensen ikke overtage borgmesterkæden 1. august i år.

Han er på nuværende tidspunkt nemlig ikke valgt ind i byrådet, og hvis partiet vælger ham som spidskandidat, er det derfor en anden, der skal sidde på posten midlertidigt frem til valget i 2025.

- Indtil da vil jeg arbejde ihærdigt på at få fulgt rigtig godt med og være med til at støtte gruppen og den, der er borgmester frem til kommunalvalget. I det hele taget vil jeg kaste mig ind i detaljerne i Aalborg Kommune.

- Jeg tror faktisk, det kan være en virkelig gunstig måde at være borgmesterkandidat på. Ikke nødvendigvis at skulle løfte alle opgaverne men være med i processerne sammen med den byrådsgruppe, der er valgt nu.