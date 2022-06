Flertal giver 5000 kroner skattefrit til pensionister

Et bredt flertal i Folketinget er enige om at udbetale en ekstra økonomisk støtte på 5000 kroner til de pensionister, som modtager ældrecheck.

Det siger finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde i Finansministeriet.

- Dansk økonomi står i udgangspunktet stærkt, men udfordres naturligvis af en situation med stigende priser i kølvandet på Putins krig i Ukraine, siger finansministeren.

- Derfor er jeg glad for, at vi nu kan give en håndsrækning til nogle af dem, som er særligt udfordret af inflationen. Det er blandt andet folkepensionister, som modtager ældrecheck, som kan se frem til 5.000 kroner.

Beløbet er skattefrit og udbetales med 2500 kroner i år og næste år. 290.000 danskere modtog ældrecheck sidste år.

Bag aftalen står regeringen, støttepartierne SF, Enhedslisten og De Radikale samt Venstre og De Konservative.

Den ekstra hjælp til pensionister var en del af et udspil, som regeringen kom med i foråret, som skal kompensere de danskere, som oplever stigende priser på blandt andet dagligvarer og brændstof.

Regeringen havde egentlig lagt op til, at hele beløbet skulle udbetales i år. Men det var ikke muligt uden at påvirke inflationen, siger Rasmus Jarlov (K), der blandt andet er finansordfører.

- Grunden til, at halvdelen først kommer i 2023, er, at der skal nås at lave besparelser i den offentlige sektor, så vi ikke ender med at pumpe penge ud ufinansieret og dermed puster til inflationen.

Med aftalen er partierne også enige om at udbetale et skattefrit engangsbeløb op til 2000 kroner til en række ydelsesmodtagere, som ikke længere er på arbejdsmarkedet. Her er der særligt tale om førtidspensionister.

Beløbet forventes udbetalt i januar næste år.

Samtidig er partierne enige om at hæve SU-fribeløbet med 4000 kroner om måneden. Det kommer til at gælde fra 1. januar i år med tilbagevirkende kraft.

Det har dog ikke været helt problemfrit for regeringen at finde flertal for at sende økonomisk hjælp til nogle af de grupper, som er påvirket af den høje inflation.

Regeringen ville i første omgang finansiere hjælpen med et større offentligt underskud.

Det var De Radikale, Venstre og Konservative imod og de forlod forhandlingerne. De mente, at regeringen ville sende ufinansierede checks ud i samfundet.

Regeringen måtte opgive sin finansieringsforslag, og samtidig blev forhandlingerne flyttet fra finansminister Nicolai Wammen (S) til Jeppe Bruus (S) i Skatteministeriet, hvor de har indgået i forhandlingerne om den grønne skattereform.

Aftalen koster 3,1 milliarder kroner og bliver blandt andet finansieret ved lavere anlægsrammer i 2022 og 2023.

Planen er, at aftalen skal vedtages i Folketinget efter sommerferien, men inden Folketingets åbning i oktober.

Regeringen vil senere i dag præsentere en aftale om en grøn skattereform.

