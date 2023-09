Flertal sikrer kompensation for naboer til vindmøller

Et bredt politisk flertal er enige om en bonus til naboer til de nationale testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild i Nordvestjylland.

Desuden er de enige om at gøre det muligt at øge højden for vindmøller i Høvsøre. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Kirkeministeriet.

Det sker ved at nedlægge to af i alt syv vindmøllestandpladser i Høvsøre. Det skal muliggøre test af møller på op til 275 meters højde på de resterende fem pladser.

- Det er helt afgørende for vores vindindustri og for den grønne omstilling, at vi løbende sikrer mulighed for udvikling og nye og bedre teknologier.

- Det skal selvfølgelig ske på en måde, så forandringerne sker i samarbejde med lokalsamfundene og med rimelig kompensation. Den balance har vi fundet med den nye aftale, siger minister for landdistrikter Louise Schack Elholm (V), der også er kirkeminister.

Danmark har to nationale testcentre for store vindmøller ved henholdsvis Østerild og Høvsøre.

Med aftalen følger et princip om, at naboer til de nationale testcentre skal have en bonus.

I Høvsøre er der i dag syv testpladser, hvor der kan testes nye vindmøller på op til 200 meter. To af dem kan nu nedlægges for at gøre plads til kæmpemøller på op til 275 meter.

I Østerild er der 9 testpladser, hvor der kan testes nye vindmøller på op til 330 meter.

Hvis partierne ikke havde tilladt at øge højden på vindmøllerne, ville testcentret være blevet forældet inden for en kort årrække ifølge Green Power Denmark, som er talerør for den danske energisektor.

- Nu kan industrien fortsætte med at udvikle de fremtidige generationer af vindmøller i Høvsøre, og det er enormt vigtigt for industriens fremtid i Danmark, siger topchef Kristian Jensen fra Green Power Denmark i en skriftlig kommentar.

Naboer til de to store testcentre i Høvsøre og Østerild vil modtage en årlig kompensation på 7000 kroner, hvis de bor tættere på end 4,5 gange møllehøjden.

Bag aftalen står regeringen, SF, De Radikale, De Konservative og Liberal Alliance.

/ritzau/