Fødevareminister har brugt ministerkort til private ture på værtshus og restaurant

Minister for landbrug, fiskeri og fødevarer Rasmus Prehn (S) har brugt sit ministerkort til at lægge ud for private værtshus- og restaurantbesøg.

Det viser en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået.

Selv om han siden har tilbagebetalt de eksakte beløb, er det alligevel i strid med reglerne. Det vurderer Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, over for avisen.

- Det er en forkert brug af kreditkort. Der er ikke mulighed for, at man kan lægge ud for private indkøb. Heller ikke, hvis man refunderer det efterfølgende.

- Der er ikke en mulighed for, at man giver en omgang øl på et værtshus og så betaler selv efterfølgende. Det er ikke meningen, at det offentlige skal agere bank eller kassekredit for offentlig ansatte, siger han.

Aktindsigten viser, at ministeren ved tre lejligheder inden for 2021 har måttet tilbagebetale penge fra sin private konto, skriver Ekstra Bladet.

Fakturaerne har været på maksimalt 1781 kroner.

Rasmus Prehn fortæller til mediet, at han er ærgerlig over at have brudt reglementet.

Samtidig oplyser han, at han i slutningen af 2021 valgte at droppe at gøre brug af sit ministerkort ved såkaldte repræsentationslejligheder.

I stedet betaler han nu med sit private kort i første omgang, hvorefter ministeriet sørger for at kompensere ham for udgifterne, siger han til avisen.

I nogle tilfælde kan det ifølge Sten Bønsing komme til at koste en minister en næse, hvis man gentagne gange omgår reglerne.

Han vurderer dog, at det næppe vil ske i denne sag.