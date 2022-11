Følg optællingen af stemmer live

DANMARK:Valgstederne er lukket og stemmerne bliver lige nu talt op over hele landet.

1. Hvilken blok er størst?

Målinger op til valget har spået, at hverken rød eller blå blok kan samle flertal alene. Her kan du se, hvordan de to blokke med Moderaterne i midten lige nu deler stemmerne mellem sig:

2. Hvilke partier fik flest stemmer?

Danskerne har kunnet vælge mellem 14 partier. Socialdemokratiet bliver med al sandsynlighed største parti, men hvordan vil det gå Venstre og de to nye partier Danmarksdemokraterne og Moderaterne? Og klarer Alternativet og Dansk Folkeparti spærregrænsen på 2 procent? Det er noget af det, du får svar på her:

3. Hvordan stemte nordjyderne?

Inger Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne med listebogstavet Æ, er blevet spået et rigtig godt valg i Nordjylland, men får de det? Her kan du se, hvordan nordjydernes stemmer fordeler sig:

4. Hvem har vundet kredsene?

Her ser vi på, hvilke partier, der har fået flest stemmer i de 92 valgkredse:

