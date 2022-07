For første gang: Bagmænd bag omstridt asylcenter tager bladet fra munden

VRÅ:For første gang tager personerne bag Botilbuddet Norden Aps, der skal huse afviste asylansøgere på Bakkevej 1-3 i Vrå, bladet fra munden.

Det sker i en pressemeddelelse, de har sendt til Nordjyske.

- Vores intentioner har hele vejen igennem projektet været gode. Vi vil gerne bidrage positivt til lokalområdet, både med nye arbejdspladser og omsætning i kommunen, skriver de.

Lasse Tvede Rasmussen, der er en af direktørerne bag Botilbuddet Norden Aps, var tidligere var ansat som socialpædagog hos det private asylcenter Station Vest. Udover at være direktør for Botilbuddet Norden Aps ejer han også et belægningsfirma og flere udlejningsejendomme i Frederikshavn.

De to andre direktører, Lasse Helmer Gadekær og Kristian Vive Pedersen, har også en fortid på Station Vest.

Det var mens de arbejdede på Station Vest, at de fandt ud af, at deres arbejdsplads lukkede og blev flyttet til Sandvad. Det skabte grobund for Botilbuddet Norden Aps.

- I efteråret 2021 erfarer vi, at vores gode arbejdsplads lukker pga. mistillid til bestyrelsen, og en masse dygtige medarbejdere mister deres arbejde. Vi beslutter derfor at gøre et forsøg på igen at skabe en god arbejdsplads, både for personalet, men bestemt også for beboerne, skriver de i pressemeddelelsen.

De tre direktører købte derfor Bakkevej 1-3 ved Vrå, da den blev sat til salg.

I pressemeddelelsen understreger de tre direktører, at personalet på det kommende botilbud vil være kompetente, da flere af dem er tidligere kolleger fra Station Vest.

De seneste dage har flere beboere og kommunalpolitikere udtrykt bekymring for bostedet. Det har dog ikke fået direktørerne til at stoppe.

- Selv er vi lidt rystede over den hetz, der foregår mod beboere, virksomheden og os som personer. Vi har dog stadig stor mod på denne opgave med at indkvartere psykisk sårbare asylansøgere/afviste asylansøgere, som, vi ved, at vi kan løfte.

Aflyst møde

Naboerne til Bakkevej 1-3, der ifølge Ekstra Bladet skal huse flere afviste asylansøgere, der er dømt for vold og har misbrugsproblemer, blev inviteret til møde 6. juli 2022. Mødet blev senere aflyst. Det skyldes, at for mange beboere havde i sinde at møde op.

- Vi erfarer over natten, at nogle af naboerne har inviteret alle i Vrå og omegn med, og vi kan se på FB, at der er tilmeldt 400 mennesker til informationsmøde/demonstration. Vi kan på ingen måde finde plads til en så stor folkemængde på ejendommen og må derfor aflyse mødet med de nærmeste naboerne. Dette var meget beklageligt, skriver direktørerne.

Botilbuddet Norden overtager opgaven med de afviste asylansøgere fra 1. september - hvis Udlændingestyrelsen giver grønt lys.

Herefter skal hele beboergruppen gradvist flyttes inden 30. oktober.