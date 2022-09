Formand efter asbest-fund: Hvis virksomhed ikke kan leve op til miljøkrav, kan den ikke være der

BRØNDERSLEV:Politikerne i Brønderslev Kommune sender nu et klokkeklart signal til virksomheden "Genbrugssten". Hvis ikke problemerne med miljøgodkendelsen løses, så kommer aktiviteterne ikke i gang igen.

- Der er nogle krav til virksomheden, og hvis de ikke kan leve op til dem, så kan de ikke være der. Det er måske lidt groft sat op, men det er sådan set vores princip, siger Peter Stecher (K), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune.

Der har gennem længere tid været uro omkring virksomheden. Naboerne har nemlig både været utilfredse med støjniveauet og med spredningen af støv i området.

Naboer til virksomheden Genbrugssten i Brønderslev bliver svinet til af støv. Arkivfoto: Bente Poder

Men for nylig er knusningen af gammelt beton på Genbrugssten så blevet indstillet med øjeblikkelig virkning. Det skyldes, at der i en enkelt prøve er konstateret asbest i det beton, der knuses. Da Nordjyske forleden beskrev asbest-fundet lød det således fra de støvplagede naboer i et tilstødende villakvarter:

- Det bekræfter jo vores bange anelser, og vi har været udsat for det i fire år. Det svineri skal bare stoppes helt, sagde Inge Lise Holm, der sammen sin mand Willy Holm bor i en villa på Limfjordsvej - cirka 150 meter fra nedknusningspladsen på Agdrupvej.

Har fået redegørelse

Mandag fik teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune en redegørelse om situationen.

Her fik politikerne blandt andet at vide, at virksomheden forsøger sig med forskellige støv- og støjdæmpende tiltag - og derudover har Genbrugssten fået et ingeniørfirma til at tage yderligere prøver for at afklare omfanget af asbest-problemet.

Netop de yderligere undersøgelser er noget, som der fra politisk side følges meget med i.

- Det bekymrer selvfølgelig, når man hører ordet "asbest", for det er jo noget, som vi ved er farligt. Så vi vil gerne have fuldstændig klarhed over, om der er nogen risiko. Så det er da noget, som vi kommer til at skulle holde øje med, forklarer Peter Stecher.

Det er knusning af beton ved virksomheden, der forårsager støvgener hos naboerne Foto: Genbrugssten

Borgermøde på vej

Udover at følge situationen tæt har politikerne valgt at indkalde naboerne i det nærliggende villakvarter til et borgermøde.

- Vi har besluttet at invitere naboerne til et borgermøde indenfor de næste 14 dage. Vi vil gerne have en snak med naboerne - og høre hvordan de oplever tingene. Og så vil vi også direkte til naboerne give den orientering, som vi (politikerne, red.) har fået, forklarer Peter Stecher.

Udvalgsformanden tilføjer, at hvis der ved borgermødet foreligger svar omkring de yderligere asbest-undersøgelser, bliver naboerne også informeret om den del.

Det er Genbrugsstens knusning af beton, der giver problemer med virksomhedens miljøgodkendelse i forhold til støv og støj. Den del af aktiviteterne, der vedrører afrensning af brugte mursten, er ifølge Peter Stecher ikke berørt af problemerne.