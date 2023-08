Aalborg står over for historisk store besparelser

Aalborg Kommunes Budgetforslag for 2024-2027 indeholder besparelser på både anlægsprojekter og udvalgte serviceydelser på grund af stigende priser og udgiftspres på en række områder.

Det skyldes en kombination af lavere befolkningsvækst og stramme økonomiaftaler i de seneste år, som har forårsaget, at service- og udgiftsniveauet har været for højt i forhold til de indtægter, som kommunen har haft.

Hele Aalborg Byråd har været samlet til budgetdrøftelser den 29. og 30. august 2023, hvor det samlede budgetforslag er blevet præsenteret for byrådets medlemmer.

- Budgetforslaget betyder, at vi nu skal i gang med de egentlige forhandlinger. På linje med resten af landets kommuner skal vi foretage nogle meget svære prioriteringer, da vi er i en økonomisk presset tid. De seneste år har Aalborg Kommune oplevet et markant udgiftspres.

- Befolkningsvæksten er også faldet fra ca. 2.000 nye borgere årligt til omkring 1.000 nye borgere årligt pga. færre studiepladser og mindre årgange. De svære prioriteringer gør ondt nu og her, men er nødvendige for, at vi får skabt et budget i balance og sikret handlemuligheder i fremtiden. Den borgernære velfærd står højt på dagsordenen, og jeg forventer, at det bliver vores hovedfokus i de kommende forhandlinger, siger borgmester Lasse Frimand Jensen.

Budgetforslaget er et teknisk udarbejdet budgetforslag, som betyder, at de politiske udvalgs forslag til drift er kombineret med et samlet anlægsforslag.

Aalborg Byråd har frem mod budgetforslaget bedt alle politiske udvalg om at komme med reduktionsforslag på 1 procent i 2024 stigende til 2 procent i 2025 og 2,5 procent af kommunens driftsbudget frem mod 2026.

Reduktionsforslagene er alle med i budgetforslaget, da kassebeholdningen er lav.

Årsagen er bl.a. en lavere befolkningsvækst og stramme økonomiaftaler i de seneste år. Det har medført, at service- og udgiftsniveauet har været for højt i forhold til de indtægter, som kommunen har haft. Det betyder, at der er behov for at få genopbygget kassebeholdningen, så der på sigt bliver mulighed for igen at investere mere i kommunens udvikling.

De politiske forhandlinger går nu i gang baseret på budgetforslaget.

