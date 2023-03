Forsvarsminister er lun på ammunitionsfabrik i Elling

Ammunitionsarsenalet "Krudten" ved Frederikshavn er lukket, men har i årevis lavet ammunition. Og det kan blive til virkelighed igen.

Regeringen overvejer på grund af krigen i Ukraine, om man kan genskabe ammunitionsfabrikken i Nordjylland. Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) mener, at lokalerne er velegnede.

- Vi er nødt til at gøre mere for at styrke produktionen af ammunition i Europa, men for den sags skyld også her i Danmark.

- Derfor er vi ved at afsøge muligheden for, hvordan vi kan skabe forudsætningerne for, at private virksomheder kunne starte produktionen igen i Frederikshavn, siger Troels Lund Poulsen på et kort pressemøde på Marienborg.

Han vil endnu ikke lægge sig fast på, hvordan staten kan hjælpe med at facilitere produktionen. Men han kalder det naturligt, at man i første omgang ser, om den kan genetableres i Frederikshavn i de eksisterende bygninger.

De blev brugt til ammunitionsproduktion af det spanske selskab Expal, som dog nedlagde produktionen i Danmark. Der blev produceret frem til 2020.

Området er på lige omkring 35 hektar og er indhegnet og sikret.

- De lokaler og det område er faktisk egnet til det forhold til lagerfaciliteter og tilladelser. Så mit håb er, at vi fra dansk side kan være med til at fremme en større produktion af ammunition.

- Det er ikke noget, der går over. Det bliver et stort og stigende behov i fremtiden ikke mindst i forhold til det, der sker i Ukraine, men også for at sikre, at vi har en forsyningssikkerhed og for at få fyldt vores lagre op igen, siger han.

Han vil tage det op med forsvarsforligskredsen.

EU-systemet har afsat 15 milliarder og vil øge produktionen af ammunition.

Danmark vil snart kunne være med i de fælles indkøb i EU-regi, efter at et flertal af danske vælgere stemte for at afskaffe forsvarsforbeholdet i 2022.

/ritzau/