Fortsat blæst om pasning af de mindste børn

SALTUM:Det bliver den samlede kommunalbestyrelse, der skal tage stilling til spørgsmålet om den fremtidige organisering af de integrerede pasningsordninger i V. Hjermitslev og Saltum.

Forvaltningen har lagt op til en model, hvor vuggestuebørnene og de yngste børnehavebørn passes i Saltum, mens de ældste børnehavebørn passes i V. Hjermitslev, inden de vender retur til skolen i Saltum.

Sagen skulle have været behandlet i børne- og familieudvalget 27. marts, men punktet blev udsat til førstkommende udvalgsmøde 8. maj.

Nu er det imidlertid blevet besluttet, at sagen skal behandles på et ekstraordinært møde i børne- og familieudvalget.

- Formandskabet i børne- og familieudvalget er blevet enige om, at beslutningen skal tages hurtigst muligt, og derfor afholder vi et ekstraordinært udvalgsmøde 26. april. På dette møde behandler vi punktet, og beslutter en indstilling til kommunalbestyrelsesmødet 27. april, hvor den endelige beslutning træffes, siger udvalgsformand Susanne Møller Jensen (A).

Flere forældre kritiserer, at politikerne vil indføre flere skift for børnene for på den måde at sikre, at der er nok børn til institutionen i V. Hjermitslev. Arkivfoto: Henrik Bo

Alle kan komme til orde

Reelt kunne udvalget have truffet en afgørelse i sagen på mødet 26. april, men der er allerede truffet beslutning om, at sagen behandles af den samlede kommunalbestyrelse, oplyser borgmester Mogens Chr. Gade (V).

- Den fremtidige organisering af Saltum SI er en del af budgetaftalen for 2023, og det er en vigtig sag, der ligger os alle meget på sinde – såvel lokalsamfund, borgere og kommunalbestyrelsesmedlemmer, oplyser han.

- Derfor har jeg besluttet, at sagen behandles på det næstkommende møde i kommunalbestyrelsen, så alle har mulighed for at give deres mening til kende, inden vi træffer en endelig beslutning om den fremtidige organisering.

Partierne bag budgetforliget 2023 var enige om, at der fortsat skal være et lokalt pasningstilbud i Vester Hjermitslev. Derfor skal matriklerne i Saltum SI og Vester Hjermitslev Børnehave og Vuggestue fremover samles som én institution på to matrikler og med et fælles budget.

Forslaget om en ny organisering af pasningstilbuddet har skabt en del frustrationer blandt forældre i lokalområdet.

Som tidligere beskrevet i Nordjyske er forældrene blandt andet uforstående overfor, at man ønsker at indføre en model, som medfører flere skift for et barn.

Det er dog ikke forældrenes kritik, der nu sender sagen i kommunalbestyrelsen, fastslår Susanne Møller Jensen.

- Vi har været til møde med skolebestyrelsen og talt med mange forældre, og deres holdninger har naturligvis gjort indtryk. Men det er ikke deres frustrationer alene, der gør, at vi ønsker at behandle den i kommunalbestyrelsen, siger hun og forsætter.

- Vi synes faktisk, at det er fair, at alle i kommunalbestyrelsen får mulighed for at komme til orde i denne sag og ikke kun de syv politikere, der er medlem af børne- og familieudvalget.

Forslaget rulles ikke retur

Selv om sagen nu ender med at blive en sag for hele kommunalbestyrelsen, skal modstanderne af den nye organisering ikke gøre sig store forhåbninger om, at det hele rulles tilbage.

- Vi kommer ikke til at rulle forslaget tilbage, for det er en del af budgetaftalen. Vi er tvunget til at finde en model, hvor vi opnår den aftalte besparelse, siger Susanne Møller Jensen og tilføjer, at det ikke er alle i lokalområdet, som er modstandere af forslaget, som skal sikre, at der er tilstrækkeligt med børn i både V. Hjermitslev og Saltum.

- Dem, der refereres til i avisen, er ikke nødvendigvis flertallet i byen eller området. Dem der råber højest, er dem, der bliver hørt, og så sidder der nogle forældre tilbage, som overvejer, om de tør blande sig i debatten - dem er jeg også blevet kontaktet af, siger hun.

Den nye pasningsmodel skal efter planen træde i kraft efter sommerferien.