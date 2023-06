Four more years: Ø-kongen vil være historisk

NYKØBING:Fra amerikansk politik kender vi de store forsamlinger med vilde jubelbrøl om "four more years", når tilhængernes præsident stiller op til endnu en periode i det ovale værelse.

Anderledes stilfærdigt går det til på Mors, når borgmester Hans Ejner Bertelsen melder ud, at han gerne påtager sig yderligere fire år med alt fra snoreklip og byrådsmøder til skåltaler og politiske kompromiser.

Alligevel er det værd at bemærke, at en potentiel fjerde periode ville gøre Hans Ejner Bertelsen til den længst siddende borgmester på Mors nogensinde. Noget, som hovedpersonen godt selv er klar over, men som han kun har ét kort - og ganske pragmatisk - svar til:

- Det er jo morsingboerne, der bestemmer.

I dag 11. juni kan han fejre sin 65-års fødselsdag i familiens skød. Og som altid har familien, navnlig hustru Mette Bertelsen, været tæt involveret i beslutningen om, at Hans Ejner skulle gå efter fire år mere.

- Jeg har ikke taget beslutningen alene, pointerer han og fortsætter:

- Jeg glæder mig til at komme af sted hver dag, og jeg synes stadig, at jeg bidrager og har ideer. Jeg har gjort op med mig selv og besluttet, at den dag, hvor man får en henvendelse og tænker "Arh, det går nok over af sig selv" - så skal man stoppe. Men så længe, man har lyst til at kigge på det og se, hvad vi kan gøre anderledes, og hvordan, vi kan udnytte mulighederne, så vil jeg fortsætte.

Som nyslået borgmester stod Hans Ejner Bertelsen i spidsen for en ø og en kommune, der kæmpede med eftervirkningerne af bankkrakket. Derfor blev en af hans første opgaver at indgå en partnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet, som kunne give økonomien et tiltrængt boost.

Nu har han netop for anden gang måttet underskrive en sådan aftale, denne gang indgået med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der skal sikre i alt 100 mio. kr. til kommunekassen på Mors, fordelt med 20 mio. kr. om året de næste fire år.

Alligevel vil Hans Ejner Bertelsen ikke drage direkte paralleller mellem ilddåben, han fik dengang, og situationen på Mors i dag:

- Dengang startede vi med at lave en serviceplan, hvor vi skulle skære væk og gentænke rigtig mange ting. Jeg synes, vi har været dygtige til at rykke sammen og samle energien på at bekæmpe de udfordringer, vi står overfor. Vi havde en udenvælts fjende, som vi havde brug for at stå sammen imod, siger han og fortsætter:

- Det har været med til at ændre fortællingen om Mors. Engang hørte vi meget om kommunesammenlægning, men det hører jeg aldrig om længere, for vi løfter os selv og vi kan selv. Det var ikke et sjovt forløb at komme igennem, for vi lukkede ting og ændrede ting, og vi var helt inde og røre ved hjertet af vores identitet. Men jeg synes, vi har bevist, at tingene går i den rigtige retning.

Til sammenligning vil han kalde den nye partnerskabsaftale for "rettidig omhu".

- Vi overholder vores budgetter og har styr på tingene, men når udligningsreformen trækker vores indtægter ned på et niveau, som ville umuliggøre, at morsingboerne kan få en gennemsnitlig service, så er vi nødt til at råbe vagt i gevær og tage fat i ministerierne. Samtidig må vi sige til morsingboerne, at vi måske kommer til at justere én gang til.

- Jeg glæder mig til at komme af sted hver dag, og jeg synes stadig, at jeg bidrager og har ideer, siger Hans Ejner Bertelsen, som søndag kan fejre sin 65-års fødselsdag. Foto: Bo Lehm

Denne gang er morsingboerne inviteret helt med ind i maskinrummet, når der skal findes ideer til, hvordan der kan spares penge. På flere borgermøder i løbet af foråret er der blevet stillet forslag om stort og småt, og det glæder borgmesteren at føle engagementet fra borgerne:

- Jeg bliver glad, når jeg efter sådan et møde får en mail fra en ældre mand, der kommer med forslag til situationer, han har oplevet, hvor der kunne spares lidt. Og selvom han selv skriver, at det er i småtingsafdelingen, så synes jeg, det viser, at man vil Mors, siger han og fortsætter:

- 99,9 procent af dem, der dukkede op, var der fordi, de gerne vil Mors, og det betyder noget for mig. Det er vigtigt for mig som borgmester, at vi har en åbenhed, hvor vi fortæller tingene, som de er. Vi laver nogle fejl indimellem, og så må vi erkende det, lære af det og rette det, hvis vi kan.

På Mors er hele kommunalbestyrelsen med i konstitueringen, hvilket ikke ofte er set, når man sammenligner med andre kommuner.

- Jeg forsøger altid, når vi skal lave budgetter, at have en runde inden, hvor vi kan afdække, hvad der er vigtigt for partierne, og hvor der er ømme tæer. På den måde kan vi undgå at træde alt for meget over dem, og så er det, der er guld værd for mig som brogmester, at folk siger: "Vi får ikke det hele, men vi er med, for vi har indflydelse". I stedet for at bruge tid på at bekrige hinanden, så kan vi bruge vores kræfter på det, der betyder noget, siger han.

Hvorvidt, det kan lykkedes for Hans Ejner Bertelsen at vinde titlen som den længst siddende borgmester på Mors nogensinde, vil stå hen i det uvisse et par år endnu. I mellemtiden har Hans Ejner Bertelsen fået en ny - og mindst lige så vigtig - titel, som han kan glæde sig over.

Han er nemlig blevet bedstefar, til ikke mindre end fire børnebørn, der alle er kommet til i løbet af de seneste tre år.

- Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle blive så fjollet, men det er jeg altså blevet. Når der kommer en lille hånd, der vil hive én med, så går man jo med. Det er dejligt, og det er sjovt, at man samtidig kan genkende nogle træk fra dengang, ens egne børn var små, siger Hans Ejner Bertelsen.