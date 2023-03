Fra misbrugsbehandling til sæddonation

AALBORG:Byrådsmedlem og fungerende rådmand i senior- og omsorgsforvaltningen i Aalborg Kommune, Maja Torp (V), har landet et nyt job.

Fra og med 1. maj skal hun nemlig være direktør i Brancheforeningen for sæd- og ægdonation, et job som hun regner med vil give hende lidt mere tid til sit politiske virke.

- Fertilitetsområdet spiller en større og større rolle i vores samfund, da et stigende antal både kvinder og mænd - af forskellige årsager - har svært ved selv at få børn. Derfor glæder jeg mig utrolig meget til at arbejde for netop at kunne hjælpe flere til at få ønskebørn, skriver hun i et opslag på Facebook.

Maj Torp afløser i øjeblikket Kristoffer Hjort Storm (DF) på posten som senior- og omsorgsrådmand, da han er på barselsorlov, og og i perioder har hun også siddet i Folketinget for sit parti, hvor hun først var barselsvikar for Marie Bjerre og senere afløser Karsten Lauritsen, da denne trak sig før tid.

Hun har desuden været leder af Aalborg Kommunes misbrugscenter.