Glæde over bredt budgetforlig i Jammerbugt Kommune

SLETTESTRAND:Mens fire medlemmer af kommunalbestyrelsen vælger at stå uden for budgetaftalen for 2023, er Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre fredag blevet enige om en aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2023-2026. Det fremgår af en pressemeddelelse, som partierne har udsendt. Borgmester Mogens C. Gade (V) betegner det som en budgetaftale med fokus på den borgernære velfærd og en fastholdelse af en fornuftig kommunal økonomi.

- Jeg vil gerne takke forligspartierne for evnen og viljen til det brede samarbejde, det er afgørende for den økonomiske stabilitet, der præger Jammerbugt Kommune. Vi står i en usikker tid med fortsatte coronaudfordringer og krig i Europa, og det er ikke det bedste udgangspunkt for den kommunale økonomi, udtaler Mogens C. Gade og tilføjer, at budgetlægningen har været præget af store udfordringer, på grund af mindre indtægter end forventet og større udgifter på en del områder.

- Det har medført, at Jammerbugt Kommunes råderum, som mange andre kommuners, er kraftigt reduceret i 2023. Det afspejler budgetaftalen også, hvor det har været nødvendigt at prioritere på både driften og anlæg for at sikre et solidt budget. Det har været en kompleks opgave, men det er lykkedes at prioritere de store serviceområder på trods af et stramt udgangspunkt, fortæller borgmester Mogens C. Gade.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at der er afsat midler til at sikre et budgetløft til seniorområdet på 18,5 mio. kroner, og dermed fastholdes det nuværende serviceniveau i hjemmeplejen. Klippekortsordningen hos borgere i eget hjem og på plejecentrene bibeholdes i sin nuværende form. Det specialiserede børne- og voksenhandicapområde er præget af en stor tilgang af borgere med særlige behov, og udgiftsniveauet ligger over landsgennemsnittet. For at imødekomme eventuelle stigende udgifter i 2023, er der afsat samlet 15 mio. kr., så serviceniveau og kvalitet kan fastholdes. Endvidere fremgår det at, den decentrale organisering med børnepasning fastholdes, så der fortsat er børnepasning de steder, der allerede er i dag, ligesom skolestrukturen er slået fast i forbindelse med evalueringen af projekt "Liv i By og Skole". Der er endvidere afsat 102 millioner kroner til anlæg, som blandt andet betyder, at Skolecenter Jetsmark færdigfinansieres, midtbyplanen for Pandrup kan sættes i gang, Skovsgaard Boldklubs klubhusprojekt er fuldt finansieret, og renoveringen og udbygningen af Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev kan igangsættes.

Budgettet godkendes endeligt, når kommunalbestyrelsen har det til andenbehandling 13. oktober.