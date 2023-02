Godkendelse af omstridt mobilmast, men Mogens fortsætter kampen

BLOKHUS:Selv om politikerne i teknik- og miljøudvalget har givet grønt lys til, at TDC kan etablere en ny mobilmast i et sommerhusområde, har en aktionsgruppe med blandt andre Mogens Sparre ikke opgivet kampen.

- Kampen er ikke slut, før masten står der, fastslår Mogens Sparre, der er en af de nærmeste naboer til den planlagte mast, og han tilføjer, at aktionsgruppen vil alliere sig med en advokat for juridisk rådgivning og hjælp til sagen.

Ifølge ansøgningen, som er indsendt på vegne af TDC, er ønsket at etablere masten på hjørnet af Kristinesvej og Pirupshvarrevej, hvor TDC allerede har en grund med en telestation.

I høringsperioden er der kommet 19 indsigelser, som blandt andet udtrykker bekymring over stråling fra masten og faldende huspriser. Der sættes endvidere spørgsmålstegn ved, om der reelt er behov for en mast, og generelt er der utilfredshed med placeringen midt i et sommerhusområde.

Udvalgsformand Michael Krogsgaard (V) har forståelse for borgernes synspunkter, men siger at der er et dokumenteret behov for at opsætte en ny mast.

- Vi har undersøgt, om der er alternative muligheder i forhold til mastens størrelse. Vi har blandt andet undersøgt, om det er muligt at opsætte fem mindre master i stedet for en på 36 meter, siger Michael Krogsgaard.

- Men den mulighed foreligger ikke, da det kræver en vis højde at sikre den nødvendige dækning.

Ifølge lokalplanen for området kan der placeres antennemaster med en maksimal højde på 42 meter, og forvaltningen har kigget på alternative placeringer. Det er dog ikke lykkedes at lokalisere en placering, som vil være mindre problematisk.

- Vi har dog besluttet at flytte masten lidt vestpå - dermed er risikoen for nedfald af istapper i naboernes haver væsentligt reduceret, siger Michael Krogsgaard.

Politikerne i kommunens teknik- og miljøudvalg har besluttet at flytte masten på den vestlige side af den grå bygning. Arkivfoto: Martin Damgård

Spørgsmålstegn ved placering

Mogens Sparre anerkender, at kommunen har forsøgt at komme indsigelserne i møde ved at flytte masten fra østsiden af TDC's eksisterende bygning på Kristinesvej til vestsiden.

- Jeg synes, at det er godt for den nabo, der ellers kunne risikere at få isaflejringer, der løsner sig fra masten, ned i hans have eller på terrassen, siger Mogens Sparre, der dog ikke lægger skjul på, at han har svært ved at forstå, at masten kan flyttes vestpå.

- Dermed kommer den til at stå i skel, og det er mig en gåde, hvordan man kan få tilladelse til at sætte en 36 meter høj mast op mellem to matrikler, selv om det er samme ejer.

Michael Krogsgaard afviser, at den nye placering er på kant med loven, og han oplyser, at masten placeres indenfor gældende regler.

Mogens Sparre sætter endvidere spørgsmålstegn ved kommunens behandling af sagen, da han mener, at forvaltningen vælger at negligere nogle af indsigelserne.

- Vi er uforstående over for, at det kun er de nærmeste naboer, der er indsigelsesberettigede. Der er indsendt i alt 19 indsigelser, og på en del af dem står der, at de ikke er vurderet til at være part i sagen, siger han.

- Men når man sætter en mast på 36 meter op, er det hele området, der bliver påvirket. Det første, man ser, når man kommer til Blokhus, er den høje mast, og vi er derfor dybt fortørnede over, at alle indsigelserne ikke er taget med i sagsbehandlingen.

Udvalgsformanden oplyser, at der er foretaget en juridisk vurdering af, hvem der er part i sagen

- Vores forvaltning har vurderet, hvem der er part og som dermed kan indsende et høringssvar, og de øvrige indsigelser tages der ikke hensyn til, siger Michael Krogsgaard.