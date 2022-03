Greenpeace igen i aktion ud for Frederikshavn

NORDJYLLAND:For ti dage siden stævnede tankskibet Seaoath fra Malta mod havnen i russiske Ust-Luga for at få fyldt tankene, før det stævnede mod Ålbæk Bugt.

Nu har tankskibet ramt Nordjylland, hvor det har lagt sig side om side med Pertamina Prime fra Singapore.

Som Nordjyske beskrev forleden, flyttes den russiske olie fra skibe, der sejler under andre flag end det russiske. Det sker i forbindelse med STS-operationer – ship-to-ship-operationer.

Og det er, hvad der sker i disse timer,

Folketinget har ikke villet forbyde de omlastninger af russisk olie i dansk farvand, der fortsat finder sted - og som, ifølge Greenpeace, foregår med dansk assistance fra blandt andet statsejede Danpilot.

Det oplyser Greenpeace, som er rykket ud fra Frederikshavn og er i aktion på havet ved siden af Seaoath og Pertamina Prime. Torsdag formiddag har organisationen blokeret for en STS-operation mellem de to skibe.

Der er altså fuld gang i den ud for Frederikshavn.

Greenpeace



- Det nærmer sig statsstøtte til Putins krigsmaskine, når en statsejet dansk virksomhed hjælper med at afsætte russisk olie. Det burde for længst være gjort forbudt at omlaste russisk olie i Danmark. Hvis Folketinget virkelig vil arbejde for fred, må de hindre Ruslands eksport her og nu, hurtigst muligt finde fælles EU-fodslag for et importforbud og sikre en gennemgribende omstilling til konfliktfri, grøn energi, siger Sune Scheller, der tager del i aktionen og til daglig er kampagnechef i Greenpeace i Danmark.

Der er udover Danmark og Rusland også aktivister fra Sverige, Norge og Tyskland med i dagens aktion.

Greenpeace-aktivister har i løbet af de seneste to uger i alt syv gange forsøgt at stoppe tankskibe med russisk olie.

Kilder i branchen oplyser til Nordjyske, at antallet af STS-operationer fortsætter med uformindsket styrke.

Opdateres