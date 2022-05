Nick Hækkerup stopper som justitsminister

Nick Hækkerup (S) stopper i politik og dermed også som justitsminister.

Han skal i stedet være direktør i Bryggeriforeningen, skriver han på Facebook.

- Jeg er yderst taknemmelig for, at Socialdemokratiet i alle årene har givet mig muligheden for at gøre en forskel og flytte tingene i den retning, som jeg og vi sammen troede på.

- Jeg er klar over, at mit valg om at stoppe i politik af mange sikkert vil blive fortolket som en utilfredshed. Men det vil ikke være en rigtig læsning, skriver han i opslaget.

Her uddyber han beslutningen med, at han igennem den seneste tid "har mærket en voksende trang til at blive udfordret på nye måder".

- I mere end 20 år har jeg lavet politik på fuld tid, som borgmester, folketingsmedlem og minister, og tiden er kommet til at gøre min indflydelse gældende på nye måder og skabe nye resultater uden for politik.

- Jeg er derfor enormt glad for og stolt over, at jeg har fået muligheden for at gøre min indsats gældende til gavn for bryggeribranchen, skriver han.

Nick Hækkerup, der er uddannet jurist, tiltræder som direktør for Bryggeriforeningen 1. juni. Foruden at stoppe i jobbet som minister udtræder han også af Folketinget.

Her har han ellers været medlem siden 2007, ligesom han tidligere har været borgmester i Hillerød Kommune.

Foruden at være justitsminister har han også været forsvarsminister, handels- og europaminister samt minister for sundhed og forebyggelse.

Nick Hækkerup kommer ud af en politisk aktiv familie. Hans bedstefar Per Hækkerup var minister under Jens Otto Krag, og hans far, Hans Hækkerup, var minister under Poul Nyrup Rasmussen.

