Han er »sat i verden for at lave mindst muligt« - og håber ikke, at partiet spørger, om han skal være næstformand

NORDJYLLAND:Da Nye Borgerlige midt i januar skulle finde en ny næstformand, fordi medstifter af partiet - Lars Seier Christensen - meddelte, at han valgte at trække sig i utide, var partiets nordjyske folketingsmedlem Kim Edberg Andersen den første, der meldte sig som kandidat.

Sådan bliver det formentlig ikke denne gang.

- Det helt korte svar er, at jeg ikke stiller op, siger Kim Edberg Andersen, der dog kommer med en tilføjelse.

- Men hvis partiet synes, at jeg er den rette, så stiller jeg mig til rådighed. Men jeg håber, at jeg ikke bliver spurgt.

Ved valget til næstformandsposten for godt to uger siden var Kim Edberg Andersens navn dog heller ikke på stemmesedlen.

Han valgte at trække sig.

- Dengang ønskede jeg egentlig heller ikke at være næstformand, men jeg meldte mig hurtigt som kandidat, så vi minimum havde én, så pressen ikke begyndte med at stille spørgsmål, forklarer Edberg.

- Nu har vi lang tid til at finde den rette kandidat, så der er mere ro på, siger han.

Nye Borgerlige har meldt ud, at den nye næstformand vil fortsætte indtil næste ordinære årsmøde i oktober, indtil da vil man fortsætte uden næstformand.

Kim Edberg Andersen er en af fire tilbageværende medlemmer af folketinget for Nye Borgerlige. Oprindeligt blev der valgt seks, men to er siden gået til Dansk Folkeparti. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Trak sig efter to uger

Næstformandsposten i partiet er blevet ledig, da Henriette Ergemann tirsdag valgte at trække sig, kun godt to uger efter hun blev valgt. Efter valget kom der fokus på en række udtalelser, hun er kommet med - særligt omkring corona-vaccinationer.

Da Henriette Ergemann blev valgt, skete det foran fem andre kandidater, og valget var ret overbevisende med 204 ud af 317 stemmer.

Ved samme lejlighed blev Lars Boje Mathiesen valgt som ny formand efter Pernille Vermund.

Henriette Ergemann er sit partis medlem af kommunalbestyrelsen i Kalundborg.

Overvejer om én er nok

Selvom der er lagt op til, at Nye Borgelige skal vælge ny næstformand til oktober, så overvejer Kim Edberg Andersen at foreslå, at posten nedlægges.

- Mange glemmer, at vi allerede har én næsteformand - en organisatorisk næstformand. Og hvis en politisk næstformand skal være medlem af folketinget, så er det mange poster og mange opgaver for en lille gruppe, siger han.

- Jeg synes, at vi kan bruge lidt tid på at overveje, om vi ikke kan nøjes med én næstformand, der er organisatorisk, siger Kim Edberg Andersen og understreger, at det er hans private mening, som han endnu ikke har delt med andre i partiet.

»Sat i verden for at lave mindst muligt«

Selvom Kim Edberg Andersen ikke stiller op til posten som næstformand, risikerer han ikke at blive arbejdsløs.

Han er med 14 ordførerskaber det folketingsmedlem blandt alle partier, der har flest ordførerskaber.

I forbindelse med at Pernille Vermund trak sig fra formandsposten i Nye Borgerlige, og han blev spurgt om han skulle være ny formand. lød svaret, at han ikke skulle overtage posten, fordi han – på baggrund af sit nordjyske ophav – med egne ord var »sat i verden for at lave mindst muligt«.

En bemærkning han er blevet "kendt" for, og som han uddybede i Berlingske i sidste uge.

Kim Edberg Andersen, der tidligere har været medlem af byrådet i Rebild Kommune og regionsrådet i Region Nordjylland, fik ved valget i oktober 5218 personlige stemmer, og blev dermed valgt.