Mød manden bag Mette F's smil: - Jeg er jo bare Keld fra Polar Cykler

AALBORG:- Du plejede at smile meget mere.

Få dage før udskrivelsen af valget delte Mette Frederiksen historien om den kommentar på Instagram. En socialdemokrat og god nordjyde, der overvejede at stemme på et andet parti, havde sagt det til hende.

Hvad løb der egentlig igennem hovedet på den person, der sagde det til landets statsminister?

Det kan du blive klogere på, hvis du lytter til afsnit 7 af Nordjyskes Valgpodcast. Her har vært Dan Grønbech og de to faste journalister Anders Sønderup og Johannes Jacobsen nemlig besøg af en helt særlig gæst.

Mandag eftermiddag afslørede Mette Frederiksen, hvem der stod bag opfordringen. Det var Keld Fuglsang, der er cykelhandler i Aalborg og bosiddende i Mette Frederiksens barndomshjem.

Det har været lidt af en jagt, der har været i gang. For i andet afsnit af podcasten udlovede ansvarshavende chefredaktør i Det Nordjyske Mediehus, Karl Erik Stougaard, en dusør til den, der kunne hjælpe podcasten med at finde "den gode nordjyde", der havde mindet statsministeren om hendes udstråling i gamle dage.

- Jeg synes, vi skal udlove en kurv med gode, nordjyske råvarer. Hvis nogen kan bringe os i kontakt med den nordjyde, som har sagt til Mette, at hun ikke smiler nok, så er der en kurv på vej.

Derfor er Keld Fuglsang gæst i onsdagens podcastafsnit, hvor ansvarshavende chefredaktør Karl Erik Stougaard også er forbi studiet af en eneste årsag.

- Det er en stor dag i dag, hvor vi kan konstatere, at den gode nordjyde er fundet. Det hed sig, at præmien skulle gives til den, der afslørede den her nordjyde. Og det var jo en anden nordjyde. Det var Mette Frederiksen, siger Karl Erik Stougaard. Der er dog et "men":

- Men som ansvarshavende chefredaktør må jeg bare sige, at det ville være lidt underligt, og det ville måske også komme til at se lidt mærkværdigt ud, hvis jeg skulle gå rundt og give gaver til Mette Frederiksen. Så jeg tror, at det er med statsministerens forståelse, at det i stedet er den gode nordjyde Keld, som skal have præmien.

Det er en meget glad Keld Fuglsang, der tager imod kurven. Han kan blandt andet kan se frem til at nyde både chokolader og bagværk.

- Jeg vil sige tusind tak. Det er mig en stor ære.

Keld Fuglsang - cykelhandleren der har fået Mette Frederiksen til at smile noget mere - er i studiet hos Det Nordjyske Mediehus. Chefredaktør Karl Erik Stougaard overrakte ham en kurv, som Det Nordjyske Mediehus havde udloddet som dusør til den, der kunne sætte os i forbindelse med den person, der havde sagt til statsministeren, at hun skulle smile noget mere. Aalborg 19 Oktober 2022 Foto: Claus Søndberg

Vi er jo nordjyder

I podcasten fortæller Keld Fuglsang om samtalen med Mette Frederiksen, hvor han sagde de nu kendte ord. Samtalen foregik under fire øjne i køkkenet. Der var ingen pressefolk eller rådgivere i lokalet. Og han havde stillet an med det helt store traktement.

- Vi er jo nordjyder, så vi var dus med det samme. Hun fik en rundvisning i barndomshjemmet, og det var rørende for os begge to. Der var mange minder.

Han understreger, at det ikke var med nervøsitet i stemmen, han sagde til landets statsminister, at hun plejede at smile mere.

- Det var helt naturligt for mig at sige. Vores snak var som om, vi havde kendt hinanden de sidste 20 år.

Cykelhandleren fra Aalborg er med sin kommentar blevet en del af valgkampen. Fortællingen har været godt tilrettelagt af Socialdemokratiet, så effekten har været størst mulig. Nu ringer Keld Fuglsangs telefon døgnet rundt, og journalister fra hele landet vil have fat i ham.

Selv tager cykelhandleren fra Aalborg det helt roligt.

- Jeg er jo bare Keld fra Polar Cykler, siger han.

Selv tager cykelhandleren fra Aalborg det helt roligt.

- Jeg er jo bare Keld fra Polar Cykler, siger han.

Du kan høre mere om Keld Fuglsangs møde med statsministeren - blandt andet hvad han serverede for hende - i Nordjyskes Podcast afsnit 7.