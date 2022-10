Har du den store ja-hat, er sur eller bare ligeglad: Her er den politiker, der matcher dig bedst

Kandidattesten er blevet en vej til at finde ud af, hvem man vil stemme på - men der er mange forskellige test at vælge imellem. Vi har gjort det nemt for dig og fundet de politikere, der ligner dig mest, hvad enten du er den helt store ja-hat, grundlæggende er negativ eller bare sådan ligeglad:

1. Her er den største nej-hat

Folketingskandidat Jonas Uhrt Jensen fra Liberal Alliance er generelt imod de fleste ting, i hvert fald, hvis man ser på hans svar i TV 2's kandidattest. Pressefoto. Illustration: Christian Made Hagelskjær

Er du grundlæggende bare uenig, så skal du stemme på Jonas Urth Jensen fra Liberal Alliance - i hvert fald hvis du svarer uenig i alle de 30 spørgsmål TV2 stiller dig i sin test. Vælger du konsekvent den sure smiley i DR's test, er den konservative Læsø-politiker Karsten Skov Petersen dit bedste match. Her vil nogle nok være overraskede over at se ofte-smilende Inger Støjberg på tredjepladsen over de mest sure - dog sammen med konservative Per Larsen.

2. Her er den mest ligeglade

Folketingskandidat Maja Torp fra Venstre er din kandidat, hvis du svarer "neutral" på alle spørgsmål i TV 2's kandidattest. Pressefoto. Illustration: Christian Made Hagelskjær

Hvis du mest sådan bare er ligeglad, men alligevel rejser dig for sofaen for at stemme, så skal du vælge mellem Venstres Maja Torp og socialdemokraten Simon Kollerup - i hvert fald hvis du vælger temaerne økonomi og ældre, efter at du har forholdt dig neutral i alle 30 spørgsmål i TV2's test. Er det for besværligt så kan du vælge socialpolitik og energipolitik og så er Maja Torp suverænt den mest neutrale. DR's test tillader dig ikke at være ligeglad, men det tillader Jyllands-Posten og så overgås Maja Torp med en procent af både sin partifælle Marie Bjerre og Morten Klessen (A).

3. Her er den største ja-hat

Folketingskandidat Nicklas Gjedsig fra Alternativet er Nordjyllands største ja-hat. Pressefoto. Illustration: Christian Made Hagelskjær

Er din ja-hat så stor, at du ikke ser spørgsmålene, men bare er enig i det hele, så er Alternativets Nicklas Gjedsig Larsen din mand på tinge - siger TV2's test, hvis du igen vælger økonomi og ældre. Og sørme, om han ikke smiler til dig, hvis du svarer glad på alle DR's spørgsmål. Nogle vil være overrasket over at finde socialdemokraten på listens fjerdeplads. Er du simpelthen bare glad i Jyllands-Postens test, så er Flemming Møller Mortensen her i top.

