Hele 31 sider fyldt med spareforslag: - Det er voldsomt bekymrende

JAMMERBUGT:Et 31 siders katalog med besparelser for omkring 36 millioner kroner er frem til mandag i høring.

Sparekataloget indeholder besparelser, som de forskellige fagudvalg et blevet bedt om at finde - langt den største besparelse er der lagt op til hos Social- og Sundhedsudvalget, hvor der er anvist spareforslag for knap 13 millioner kroner.

Herefter følger Økonomiudvalget med besparelser for godt 7,3 millioner kroner, Børne- og Familieudvalget har peget på besparelser for knap 7,2 millioner kroner, og Beskæftigelsesudvalget tegner sig for besparelser for 6,5 millioner kroner.

https://www.jammerbugt.dk/media/iaueumgi/omstillingskatalog-h%C3%B8ringsversion-januar-2023.pdf

Behovet for at finde besparelser kommer blot en måned inde i et nyt budgetår.

Ifølge borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Chr. Gade (V), er det nødvendigt at genåbne budgettet nu, da det allerede i december stod klart, at forudsætningerne for budget 2023 var skredet.

- De tal, som ligger til grund for kommunalbestyrelsens arbejde med det kommende års budget, tager udgangspunkt i tal fra omkring sommerferien. Vi afsætter almindeligvis en buffer på 10-20 millioner kroner for at imødekomme eventuelle stigende udgifter, siger han og fortsætter.

- De tal plejer sædvanligvis at holde stik, men siden sommerferien sidste år er der sket en udvikling i negativ retning blandt andet omkring stigende udgifter til sygedagpenge. Desuden har der været 16 nye anbringelser af børn, og det er udgifter, som staten ikke kompenserer os for, siger Mogens Chr. Gade, der kalder sparekataloget for rettidig omhu.

- Kommunernes økonomi bliver strammere og strammere, og derfor er dette her en nødvendighed. Med den økonomi vi har til rådighed, kan vi ikke gøre andet end at få tallene til at hænge sammen, hvis vi også vil have et investeringsbudget på en anseelig størrelse, siger han.

- Det er klart, at Jammerbugt Kommune kunne sagtens dække udgifterne på driften, men hvis vi også ønsker at lægge nyt asfalt på vejene, sikre stabile fortove, renovere vores børnehaver, bygge nye skoler, give bidrage til haller, så de kan udvides mv., er disse investeringer nødt til at være en del af den samlede økonomi.

Kort høringsfrist

FH Nordjylland, der er fagbevægelsens Hovedorganisation i Nordjylland, finder det kritisabelt, at der blot er givet en frist på tre hverdage for at komme med en indsigelse til de foreslåede besparelser.

Hos 3F Midtvendsyssel, mener formand Per Kjeldsen, at det er svært at sætte sig ind i det omfattende sparekatalog på så kort tid.

- Det er ikke ordentlighed, at vi får sådan en smøre i hovedet, og selv om jeg ikke skal kloge mig på alle 31 sider, er det svært at gå i dybden på så kort tid, siger Per Kjeldsen, der generelt kalder sparekataloget "voldsomt bekymrende".

- Det rammer hele det sociale område, og det er ældre og udsatte børn og unge, der skal spares på, og jeg er bange for, at man sparer sig selv ihjel. Det kan godt være, at man sparer her og nu, men det koster på den lange bane. Eksempelvis er der foreslået en reduktion på en million kroner i mentorfunktionen, og det omhandler en gruppe unge, der er udsatte. Det fremgår tydeligt, at konsekvensen er, at færre kommer i gang med beskæftigelse, og så hænger de i systemet, hvilket betyder, at man står med en større regning i den sidste ende, siger Per Kjeldsen.

Jammerbugt Kommune er tvunget til at spare, så er det ikke forståeligt, at de skal finde måder at spare på?



- Nu er jeg ikke politiker, men det er påfaldende, at akademikergruppen ikke kommer til at mærke besparelserne. Vi ser en tendens til, at der bliver ansat flere og flere akademiske medarbejdere i kommunerne og tilsvarende færre og færre medarbejdere til at varetage den borgernære service, siger Per Kjeldsen.

Hos Midtvendyssel Lærerkreds vækker de forslåede besparelser på skoleområdet bekymring.

- Hvis besparelserne bliver vedtaget, bliver muligheden for forebyggende indsatser fjernet, og det sker på et område, hvor man i forvejen er presset i forhold til inklusion, siger formand Kirsten Tranekær.

Forventer krasse høringssvar

Mogens Chr. Gade erkender, at der er tale om en kort høringsfrist, men siger, at situationen kræver hurtig handling.

- Der er ingen, der er glade for det her. Jeg er ikke glad for situationen, og jeg er ikke stolt over at skulle ud og gøre det her. Det vil betyde serviceforringelser og omlægninger, så det er klart, at det er hård kost for medarbejderne og for borgerne, siger han.

- Vi forventer at få nogle krasse høringssvar, hvilket jeg også godt kan forstå, men omvendt tror jeg også, at der er en forventning blandt borgerne om, at vi forsøger at forvalte den økonomi, der nu engang er til rådighed, og det er det, vi nu tager ansvar for at gøre, siger Mogens Chr. Gade.

Merete Fuglsang Hansen (Lokallisten) har ikke kunnet godkende oplægget til omstillingskataloget, da det blev behandlet i Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. John Bjerg (Nye Borgerlige) undlod at stemme, da Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget behandlede sagen, og tilsvarende undlod Jørgen Ravn Christensen (K) at stemme, da økonomiudvalget behandlede sagen.

Sparekataloget er i høring frem til 23. januar, og herefter skal sagen behandles af økonomiudvalget, inden kommunalbestyrelsen 1. februar tager endelig stilling til, hvilke dele af sparekataloget, der bliver udmøntet.