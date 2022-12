Nordjylland får fire ministre

NORDJYLLAND:Mette Frederiksen fortsætter som statsminister.

Foruden statsministerposten var det på forhånd ikke givet, at andre nordjyder ville blive tildelt ministerposter. Men sådan blev det.

En pressemeddelelse fra Statsministeriet viser, at fire nordjyder frem til næste valg skal bestride ministerposter.

Det drejer sig om:

Statsminister Mette Frederiksen, Socialdemokratiet

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen, Socialdemokratiet

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund



Digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre, Venstre



Socialdemokratiet får 11 ministerier, Venstre får syv, mens Moderaterne formentlig får fem.

Spørgsmålstegnene hos Moderaterne er Christina Egelund og Lars Aagaard, som ikke er medlem af noget politisk parti. Men de er begge med stor sandsynlighed hentet ind som ministre for Moderaterne.

Som den eneste nordjyde skal Christina Egelund sidde i et af regeringsudvalgene.

Hun bliver en del af Udvalget for Grøn Omstilling, sammen med klima-, energi- og forsyningsministeren, økonomiministeren, erhvervsministeren, ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, miljøministeren, skatteministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, og transportministeren.

Sådan fordeles ministerposterne Statsminister Mette Frederiksen

Vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen

Finansminister Nicolai Wammen

Økonomiminister Troels Lund Poulsen

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde

Justitsminister Peter Hummelgaard

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt

Erhvervsminister Morten Bødskov

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen

Miljøminister Magnus Heunicke

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek

Skatteminister Jeppe Bruus

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen

Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm

Transportminister Thomas Danielsen

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund

Digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre

Ældreminister Mette Kierkgaard

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard Kilde: Statsministeriet

Farvel til flere nordjyder

Offentliggørelsen af den nye regering betyder, at flere nordjyder stopper som ministre.

I den nye regering, som ikke længere er rent socialdemokratisk, er der ikke fundet plads til hverken Rasmus Prehn, Flemming Møller Mortensen eller Simon Kollerup.

Prehn bestred først posten som udviklingsminister, før han blev fødevareminister. Møller Mortensen var minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde, mens Kollerup var erhvervsminister.

De nordjyske folketingsmedlemmer

Når der skal vælges ministre, ses der ofte på, hvem der i forvejen er valgt ind til folketinget.

Disse nordjyder blev valgt ind 1. november:

Socialdemokratiet: Mette Frederiksen, Simon Kollerup, Bjarne Laustsen, Flemming Møller Mortensen, Ane Halsboe-Jørgensen, Per Husted og Rasmus Prehn.

Venstre: Preben Bang Henriksen, Marie Bjerre og Torsten Schack Pedersen.

Moderaterne: Mohammad Rona.

Artiklen opdateres.