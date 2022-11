Her er den den grønneste, den mest moderate og den mest støjbergske by i Nordjylland

1. Den mest støjbergske by

Danmarksdemokraterne fik deres bedste valg i Nordjylland få kilometer uden for Inger Støjbergs hjemby, nemlig i Veddum Sal, hvor hver tredje vælger satte kryds ved liste Æ:

2. Den grønneste by

De fordomsfulde vil ikke blive overraskede over, at Klitmøller er den by, hvor Alternativet får det bedste valg i landsdelen og bliver næststørst:

3. Det mest moderate

Vi skal ned på valgstedet Haraldslund i Aalborgs vestby for at finde det sted, hvor Løkke fik sit bedste valg i Nordjylland:

4. Den rødeste by

Enhedslisten fik sit bedste nordjyske resultat i Sæby, hvor partiet bliver det tredjestørste:

5. Den mest socialdemokratiske by

Socialdemokratiet er ganske vist Nordjyllands største parti, men på valgstedet i Kaas fik partiet lige knap hver anden stemme:

