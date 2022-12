Her er fire bud på nordjyske ministre i en ny regering - og én bobler

NORDJYLLAND:En ny regering virker til at være lige på trapperne.

Med regeringsdannelsen kommer også offentliggørelsen af de nye ministre.

På nuværende tidspunkt er det stadig usikkert, præcist hvilke partier der kommer til at udgøre selve regering. Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne og De Radikale er de partier, der sidder om forhandlingsbordet.

Mens en regeringskonstellation med alle fire partier nok er den mindst sandsynlige, så giver Nordjyske her et bud på, hvilke nordjyder der kunne få en ministertaburet i sådan en regering.

1. Mette Frederiksen

Der er i sidste ende kun én nordjyde, der er stensikker på at blive minister de næste fire år. Det er selvfølgelig Mette Frederiksen, der uanset hvordan man vender og drejer det, bliver statsminister i den kommende regering.

Mette Frederiksen havde en turbulent valgperiode som statsminister, men endte med et kanonvalg. Hun fik suverænt flest personlige stemmer - 60.837. Det er nordjysk rekord, og det er på tredjepladsen over bedste personlige valg i det danske demokratis historie. Anders Fogh Rasmussen har første- og andenpladsen.

Udover det flotte personlige valg endte mandatfordelingen også sådan, at Mette Frederiksen med garanti bliver statsminister. Som det ser ud lige nu, bliver det i en bred midterregering.

2. Simon Kollerup

Simon Kollerup har især to fordele, der taler for, at han også bliver minister i en bred midterregering. Han har været en driftssikker erhvervsminister i mere end tre år, og så er han fra Thy.

Det første er naturligvis en fordel, for han kommer med erfaringen og en vis pondus. Vælgerne kvitterede også med et flot valg, hvor han fik 9.947 personlige stemmer. Han har leveret store pakker til erhvervslivet under coronapandemien, stået på store pressemøder uden at ryste på hånden og mindst lige så vigtigt, så har han ikke rodet sig ud i problemer.

Eksempelvis var Rasmus Prehns sidste tid som minister præget af dårlige sager. Det var lige ved at koste ham genvalg, men det kommer med garanti til at koste ham muligheden for at blive minister i den nye regering.

At være fra Thy kvalificerer i sig selv ikke nogen til at blive minister. Men det betyder noget, at man kan stille med et bredt funderet ministerhold - måske især i en Mette Frederiksen-ledet regering. De sidste tre år brugte regeringen meget tid på at gøre sig til fortaler og forkæmper for et Danmark i bedre balance.

Med Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne lurende i baggrunden, der har netop det som nærmest eneste fokusområde, bliver det mindst lige så vigtigt for Socialdemokratiet at markere sig på denne front i den kommende periode.

3. Ane Halsboe-Jørgensen

Ane Halsboe-Jørgensen er efterhånden en erfaren politiker med 11 år på Christiansborg. Hun startede sidste valgperiode som uddannelses- og forskningsminister for siden at blive kirke- og kulturminister. Det har været en stabil indsats og uden for meget larm. Hun kan det politiske håndværk. Og måske lige så vigtigt som alt det andet: Hun har været tæt på Mette Frederiksen i adskillige år.

Under valgkampen talte Ane Halsboe-Jørgensen meget om klima og miljø. Spørgsmålet er, om hun rækker ud efter eksempelvis Miljø- eller Klimaministeriet i den nye regering.

4. Marie Bjerre

Venstres folketingsgruppe krympede en hel del efter valget 1. november. Man er næsten halveret fra 43 mandater til nu blot 23. Der er dog stadig en hel del ministerpotentiale i gruppen. Der kunne også sagtens komme en nordjysk Venstre-minister i Marie Bjerre.

Hun er et politisk talent, der er højt respekteret både internt i partiet og bredt på Christiansborg. Hun er god i debatter, og har en moderne Venstre-profil. Hendes mærkesager er især klimaet og miljøet, men hun lægger også vægt på iværksætteri og erhvervsliv, familieliv og et globalt udsyn.

Marie Bjerre har potentialet til at blive en profil for Venstre, og det ville give god erfaring, hvis hun tidligt i karrieren fik en ministerpost. Det bliver ikke et af de tunge ministerier, men det er ikke usandsynligt, at hun lander i eksempelvis Miljø- eller Klimaministeriet.

5. Christian Friis Bach

Skulle De Radikale ende med at komme i regering, bliver det allerhøjest til to ministerposter til det lille parti.

Den ene står der politisk leder Martin Lidegaards navn på. Nordjysk valgte Christian Friis Bach er en bobler til den anden ministerpost, da han har erfaringen som minister med i bagagen.

Han gjorde det dog klart inden valgkampen, at han ikke kun kommer til at fokusere på politik.

- Jeg har sagt til min kreds, at jeg vil beholde virksomheden, og at jeg måske bliver en lidt anderledes politiker den her gang. Uanset hvad bevarer jeg min virksomhed og mine køer. Det har jeg brug for, sagde han til Nordjyske i august.

Man har selvfølgelig et standpunkt, til man tager et nyt. Og det kan da godt være, at duften af nyt læderbetræk i en ministerbil trækker mere i Christian Friis Bach end lugten af komøg.

Mest sandsynligt er det dog, at De Radikale kommer til at gøre næstformand for folketingsgruppen, Samira Nawa, til minister.

****

Moderaterne

Hvis Moderaterne ender med at være en del af regeringen, bliver det uden nordjysk deltagelse. Mohammad Rona er en politisk letvægter og har ingen chance for at blive minister. Spørgsmålet er, om Moderaterne i det hele taget har nogle potentielle ministre udover formand Lars Løkke Rasmussen og politisk ordfører Jakob Engel-Schmidt.

Lars Løkke Rasmussen har før haft succes med at hive ministre ind udefra - eksempelvis Lykke Friis og Tommy Ahlers. Det er ikke utænkeligt, at det bliver nødvendigt igen.