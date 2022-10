Her er partiernes svar til det gamle spørgsmål - Atomkraft ja eller nej tak?

NORDJYLLAND:Debatten om atomkraft har fyldt en del i Nordjyskes debatspalter i løbet af valgkampen. Emnet har også været på dagsordenen til mange valgdebatter.

Senest har en lang række eksperter fra Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Aarhus Universitet udgivet en rapport, der undersøger, om det kan betale sig at bruge atomkraft i Danmark.

Forskerne når flere konklusioner. Blandt andet er det sådan, at omkostningerne til elektricitet fra vind og sol historisk har været markant faldende, mens omkostningerne til ny atomkraft har været stigende. I dag er elektricitet fra ny atomkraft opført i Vesteuropa ca. dobbelt så dyr som elektricitet fra danske vindmølleparker og solcelleanlæg, selv med en levetid for atomkraftværket på 60 år.

Byggetiden på et atomkraftværk i Vesteuropa er knap 15 år målt fra byggestart til ibrugtagning. Før det er der en planlægningstid på fem-otte år. Det kan sammenlignes med en byggetid for vind og sol på to-tre år plus en planlægningstid på et-seks år

Små modulære reaktorer (SMR), som blandt andet det danske firma Seaborg Technologies udvikler, er på nuværende tidspunkt ikke kommercielt tilgængelige. Internationale studier peger på, at de ikke bliver markant billigere end den nuværende atomkraftteknologi.

Forskerne skriver også om, hvor meget de årlige omkostninger vil stige i Danmark:

- Samlet set vil investeringen i et atomkraftværk på 1.000 MW imidlertid øge de årlige omkostninger til den danske energiforsyning med 1,5 - 2 mia. kr. alt efter om det erstatter en del af de danske havvindmølleparker eller en del af de danske landvindmølleparker.

- Selv når atomkraftens fordele indregnes, så vil en grøn omstilling med atomkraft altså være markant dyrere end en grøn omstilling uden atomkraft.

Men hvordan forholder de forskellige partier sig til spørgsmålet? Nordjyske har skrevet til nordjyske kandidater fra alle 14 partier. Det er desværre ikke alle, der er vendt tilbage på vores henvendelse.

Grafik: Jette Klokkerholm

Sólbjørg Jakobsen, Liberal Alliance

Går I ind for a-kraft i Danmark?

- Ja.

- I Liberal Alliance baserer vi vores klima- og energipolitik på saglighed, videnskab og på anbefalingerne fra FN's klimapanel, IPPC, som helt entydigt fremhæver kernekraft som en nødvendig del af løsningen.

Forestiller du dig, at Nordjylland på nogen måde skal indgå i de planer?



- Jeg lægger gerne min egen baghave til, hvis det skal være. Så kunne nordjyderne både få en sikker, ren og stabil energikilde, der ikke udleder CO2, og vi ville samtidigt få en masse billig eller gratis fjernvarme fra al den overskydende varme, kraftværket ville producere.

- Men før vi kan begynde at tale praktik og logistik, må vi allerførst starte med i dansk politik at tale om kernekraft på en saglig og fornuftig måde uden dommedagsprofetier, mavefornemmelser og forældede argumenter fra 1980'erne.

Kristian Klarskov, Moderaterne



Går I ind for a-kraft i Danmark?



- Ja.

- Hos Moderaterne ser vi kernekraft som en potentiel del af Danmarks fremtidige energiforsyning. Vi ser kernekraft indgå i en fremtidig treenighed sammen med vind og sol.

Forestiller du dig, at Nordjylland på nogen måde skal indgå i de planer?



- Med den type værker, vi har fokus på, vil Nordjylland sagtens kunne indgå i en plan for strategisk korrekt placerede værker - præcis ligesom alle andre regioner af landet kan.

Anne-Marie Jørgensen, Kristendemokraterne



Går I ind for a-kraft i Danmark?



- Ja.

Egentlig var det Thorium-kraft og saltkraftværker. Men da vi har brug for en energiform, som er CO2-neutral, og efter mange år har udviklet sig til at være mindre farlig og mere sikker, går vi ind for det.

Forestiller du dig, at Nordjylland på nogen måde skal indgå i de planer?



- Jeg tænker, at Nordjylland fint kunne være en del af den plan. De små kraftværker vil være lettere at få installeret. Men det er klart, at et reelt atomkraftværk tager mere tid at bygge. Det vil nok også være noget sværere at få placeret end de øvrige to, som lyder langt mindre radioaktive.

Jakob Axel Nielsen, Konservative

Jakob Axel Nielsen har ikke ønsket at svare direkte på Nordjyskes spørgsmål, men henviser i stedet til sit debatindlæg i Nordjyske 16. oktober, og interviewet han gav til Nordjyske 9. oktober.

I interviewet siger han blandt andet:

- Atomkraft og de moderne værker er ikke farlige, som da jeg var ung, og jeg tror ikke, vi kan vinde klimakampen uden atomkraft.

I debatindlægget skriver han blandt andet:

- Er det dyrt at etablere alle de små containerkraftværker?

- Ja, det er rasende dyrt, men er det nødvendigt? Ja, det tror jeg, det er. Og lad os da undersøge det, før vi afskriver det i en avisoverskrift.

Grafik: Jette Klokkerholm

Marie Bjerre, Venstre

Går I ind for a-kraft i Danmark?

- Nej.

- Atomkraft er en CO2-neutral energikilde, og derfor bør det indgå som en del af løsningerne på klimaudfordringerne. Indtil videre er der dog ikke meget der taler for, at det vil være fornuftigt at placere et egentligt atomkraftanlæg i Danmark – derfor heller ikke i Nordjylland. Det er dyrt, tager lang tid at opføre, og Danmark har i stedet valgt at fokusere på vind og sol, som er langt billigere end atomkraft, og som vi også har langt mere viden indenfor.

- Til gengæld skal Danmark bakke op om, at atomkraft i EU karakteriseres som en grøn energikilde, så andre lande, der ikke har vind og solenergi som Danmark, kan lave de grønne investeringer, og vi skal også prioritere, at der i Danmark forskes indenfor atomkraft, fordi det er en grøn energikilde.

Theresa Scavenius, Alternativet

Går I ind for a-kraft i Danmark?



- Nej.

- Vi er ikke nødvendigvis modstandere af atomkraft, men som det ser ud nu, så er teknologien for dyr, for langsom og for besværlig ift. affaldsprodukter til at blive taget seriøst som løsning på klimakrisen. Vores fokus er vedvarende energi. Vi går ikke ind for at afmontere nuværende installationer globalt, hvis det fører til yderligere udledninger af drivhusgasser.

Ane Halsboe-Jørgensen, Socialdemokratiet

Går I ind for a-kraft i Danmark?



- Nej.

- Atomkraft er alt for dyrt i forhold til sol og vind. Og vi kan ikke vente 20 år, som det vil tage at opføre en reaktor i Danmark, på at blive uafhængig af Putins gas. Med den politiske aftale om energiøer kan vi blive fossilfri langt hurtigere, uden nordjyder eller andre danskere tvinges til at bo op af en atomreaktor eller et affaldslager.

Peder Hvelplund, Enhedslisten

Går I ind for a-kraft i Danmark?



- Nej.

- Det haster med den grønne omstilling, når vi skal leve op til de helt nødvendige krav om klimareduktioner. Derfor vil det ud fra en helt nøgtern analyse være en fejlbeslutning at satse på a-kraft i Danmark. Det vil tage lang tid at etablere, formentlig 15-20 år, det er langt dyrere end kendt teknologi i reelt vedvarende energikilder, og endelig vil det skabe afhængighed af leverance af radioaktivt materiale også fra tvivlsomme regimer. Er der noget vi har lært, er de,t at det er afgørende for vores sikkerhed at være uafhængig af energileverencer fra despotiske regimer.

Theresa Berg Andersen, SF

Går I ind for a-kraft i Danmark?

- Nej.

- Det er ikke løsningen på klimakrisen. Ikke alene er der stadig udfordringer med sikkerheden og håndteringen af atomaffaldet fra sådan et kernekraftværk. Det vil også tage absurd lang tid og koste alt for mange penge at få op og køre herhjemme, hvor vi jo ikke har satset på atomkraft før. Og det mener jeg ikke, vi har tid til. En anden bekymring er, at jeg ved, hvor meget modstand der er mod vindmøller i baghaven. Hvem vil så have a-kraft i baghaven?

Lise Bech, Danmarksdemokraterne

Går I ind for a-kraft i Danmark?

- Nej.

- Det er ikke det der står øverst på vores liste. I stedet vil Danmarksdemokraterne satse på mere vind- og solenergi i Danmark.