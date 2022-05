Historisk: Krav om plantebaseret kost i alle kommunale køkkener

AALBORG:Et bredt flertal i byrådet i Aalborg Kommune har netop vedtaget et forslag, der baner vejen for at give alle borgere mulighed for at vælge et plantebaseret måltid i alle kommunens køkkener.

Aalborg vil ifølge forslaget udarbejde retningslinjer for de kommunale institutioners madordninger og kantiner, “således at borgere, der bruger kommunale kantiner og madordninger altid har mulighed for at vælge et plantebaseret måltid”.

Enhedslistens Anna Aaen (Ø) præsenterede forslaget på byrådsmødet i mandags, som partiet sammen med SF og De Radikale står bag.

- Vi ved alle efterhånden godt, at det er sundt at spise grønt og samtidig CO2-besparende. Der er mange årsager til, at flere derhjemme giver sig i kast med at spise grønt, det kan også være dyrevelfærd. Derfor er der rigtig mange grunde til, at kommunens kantiner tilbyder mulighed for ét plantebaseret måltid om dagen. Der er ingen krav om, at man SKAL spise det, men dem der har lyst, de skal have muligheden, sagde Anna Aaen, da hun præsenterede forslaget på byrådsmødet i mandags.

Og det er et historisk tiltag, der kan få betydning for udbuddet af kosten i alle landets kommuner. For hos Dansk Vegetarisk Forening er der glæde over, at Aalborg Kommune som den første pålægger kommunale institutioner at have i hvert fald ét vegetarisk alternativ i køkkenet.

Den nye politik betyder ikke, at der ikke vil blive tilbudt kød i de kommunale køkkener. Foto: Martin Damgård

DVF’s generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl er derfor begejstret for, at Aalborg Kommune har vist vejen for resten af landet.

- Alle borgere har en grundlæggende ret til at fravælge animalske produkter i deres mad. Det er derfor helt afgørende, at kommunerne som minimum giver borgerne det frie valg til at indtage et sundt og klimavenligt, plantebaseret måltid i offentlige køkkener. Der er 180.000 vegetarer og veganere i Danmark, og endnu flere, der ønsker at skære ned på kødet af hensyn til klima, miljø, sundhed og dyrevelfærd. Derfor er det fantastisk, at de gæve aalborgensere går foran med at sikre det frie grønne valg, siger Rune-Christoffer Dragsdahl.

I de tre partiers indstilling pointerede de, at det også er en god måde at få flere til at stifte bekendtskab med plantebaserede produkter.

- Det vil også inspirere til ændring af spisevaner i hjemmet. Med dette forslag ønsker vi at sikre, at borgere, der bruger kommunale kantiner og madordninger, har mulighed for at vælge et sundt, nærende plantebaseret måltid, skrev de.

Det var ikke alle partier i byrådet, der stemte for. Dansk Folkeparti, De Konservative og Nye Borgerlige stemte imod.

Kristoffer Hjorth Storm mente, det gik imod en beslutning, byrådet tidligere har truffet.

- Socialdemokraterne og resten af rød blok besluttede, at alle kommunens kantiner og madordninger ALTID skal tilbyde et plantebaseret måltid - også selvom det ikke efterspørges de enkelte steder. Eksempelvis laver Aalborg Madservice hver dag mad til 2800 borgere. Af dem har 7 (!) valgt vegetar og 0 (!) valgt vegansk, har han skrevet på Facebook.

- Beslutningen går i øvrigt direkte imod en samlet byrådsbeslutning fra januar, hvor vi besluttede os for at afskaffe alt unødvendigt arbejde for vores personale. Ligesom den ikke løser et eneste problem, da man efter ønske allerede kan få plantebaseret kost i kommunens madordninger og kantiner, skrev han og mente, at kravet vil generere mere madspild.

- Enkelte byrådsmedlemmer kaldte det endda for en god beslutning for klimaet til trods for, at forslaget vil betyde væsentligt mere madspild, skrev han.

Aalborgs kommunale køkkener og madordninger kan se frem til en melding fra forvaltningen om den nye praksis. Der vil være tale om minimum ét plantebaseret tilvalg pr. måltid på alle kommunale institutioner, fremgår det af det vedtagne forslag.

Forslaget i Aalborg Kommune blev stillet af Enhedslistens, SF's og Det Radikale Venstres byrådsgrupper. Det blev støttet af Socialdemokratiet og Venstre.