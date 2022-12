Historisk: Ny SVM-regering præsenteres torsdag

INDLAND:En ny regering præsenteres torsdag og vil bestå af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, som har forhandlet siden folketingsvalget 1. november.

Det oplyser fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) efter et besøg hos dronningen på Amalienborg tirsdag aften.

- Jeg har her til aften meddelt hendes majestæt dronningen, at det kan vi. På torsdag præsenteres en ny regering, som består af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, siger Mette Frederiksen.

De tre partier bliver med 89 mandater reelt en flertalsregering, da de nordatlantiske mandater traditionelt blander sig uden om dansk indenrigspolitik.

Flertalsregeringer er en sjældenhed i dansk politik, hvor der ofte er mindretalsregeringer. Regeringen vil dog stadig søge brede aftaler.

Her er vejen til den kommende regering Torsdag præsenteres regeringen på Amalienborg Slotsplads, og der er efterfølgende overdragelser i ministerier.

Kongelig undersøger Mette Frederiksen (S) har tirsdag aften meddelt Hendes Majestæt Dronningen, at hun er klar til at danne en regering.

Efter de længste regeringsforhandlinger i nyere tid dannes en bred regering med partierne Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

Her er de næste skridt, inden regeringen bliver præsenteret torsdag med efterfølgende overdragelser i ministerierne. Onsdag: På et pressemøde vil de tre partier præsentere det regeringsgrundlag, som de har forhandlet over de seneste uger.

Regeringsgrundlaget vil bære præg af mange kompromisser. Det slår Mette Frederiksen fast, da hun giver en kort kommentar foran Amalienborg tirsdag aften.

Den brede regering med de mange kompromisser har ifølge Mette Frederiksen været nødvendig, da Danmark står midt i kriser.

"Der er behov for beslutninger, som kræver, at man ser anderledes på tingene", konstaterer hun. Torsdag Regeringen præsenteres. Dronningen modtager den ny regering på Amalienborg. Det har Kongehuset bekræftet.

I den forbindelse vil statsministeren også præsentere ministrene i den ny regering på Amalienborg Slotsplads.

Efterfølgende er der overdragelser i ministerierne. Det vil sige, at de tidligere ministre overdrager til de nye. Det sker normalt med taler og udveksling af gaver mellem de afgående og nyudnævnte ministre. /ritzau/ VIS MERE

- Vi vil aktivt afsøge og afdække, om vi kan lave bredere flertal end det, vi præsenterer i kraft af os selv.

- Der er masser af kompromisser, men endnu vigtigere er der masser af ambitioner, siger Mette Frederiksen.

Socialdemokratiet gik til valg på en bred regering over midten på grund af den aktuelle situation i verden og behovet for reformer i Danmark.

- Vi har haft en lang, men en rigtig, rigtig god proces. Det her er noget nyt, det er ikke noget, vi er vant til i Danmark.

- Jeg har ment gennem en længere periode, at det er det, vores land har brug for. Både på grund af de kriser vi står i - inflation, krig i Europa - men også fordi vi har behov for at træffe beslutninger, som kræver, at vi ser anderledes på tingene, siger hun.

Rekordlange forhandlinger fra valg til regering Regeringen er på plads en uge efter at Mette Frederiksen satte rekord i langvarige regeringsforhandlinger. Onsdag i sidste uge skrev fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) sig ind i historiebøgerne som kvinden bag de længstvarende danske regeringsforhandlinger nogensinde. Dengang var der gået 36 dage. En lille uge senere - tirsdag aften - kunne hun endelig gå til dronningen og meddele, at hun har en regering klar. Regeringsgrundlaget bliver præsenteret onsdag, og torsdag skal de nye ministre til dronningen. Her er et overblik over forløbet frem mod regeringsdannelsen: 5. oktober: Statsminister Mette Frederiksen (S) udskriver folketingsvalg til afholdelse 1. november og fortæller, at hendes hovedprioritet er en regering over midten. De blå partier afviser blankt. Deres mål er en rent blå regering.

1. november: Ved valget får partierne fra rød blok akkurat flertal – 90 mandater. Ud på valgaftenen åbner Venstres vestjyske stemmesluger Søren Gade for en regering med S. Han siger til Jyllands-Posten, at "alting er et spørgsmål om prisen på grisen". Men formand Jakob Ellemann-Jensen forholder sig tavs.

4. november: Møderne om en ny regering starter i statsministerens embedsbolig, Marienborg. Danmarksdemokraterne har første og sidste møde med statsministeren den dato og er ude. I perioden efter fortsætter regeringsforhandlingerne - eller sonderinger, som flere kalder dem - blandt andet med en række temadage.

19. november: Venstre holder landsmøde i Herning, og Ellemann lufter tanken om at afsøge muligheden for en regering over midten, hvilket møder skarp kritik fra en række andre partier i den blå blok.

23. november: Mette Frederiksen meddeler, at Enhedslisten, Alternativet og Nye Borgerlige ikke kan se sig selv i en regering over midten og derfor er ude af forhandlingerne.

3. december: De Konservative melder sig ud af regeringsforhandlingerne, da partiet ikke vil i regering med Socialdemokratiet.

5. december: I et interview på TV 2 News meddeler Jakob Ellemann-Jensen, at Venstre "måske" er på vej i regering med Socialdemokratiet. Han erkender, at det vil være et klart løftebrud.

7. december: SF trækker sig fra regeringsforhandlingerne. De fortsætter mellem S, V, M og R. LA og DF er formelt set med, men har på dette tidspunkt ikke været inviteret til forhandlinger i en længere periode.

11. december: Lars Løkke Rasmussen (M) og Jakob Ellemann-Jensen fortæller, at kravet om en advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i minksagen droppes. Det afføder heftig kritik fra resten af blå blok samt fra Venstres eget bagland.

12. december: Trods kritiske røster får Ellemann opbakning fra hovedbestyrelsen i Venstre til at gå videre med forhandlingerne om en regering over midten.

13. december: Politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, fortæller til Politiken, at partiet er ude af regeringsforhandlingerne. Dansk Folkeparti melder sig også officielt ud, efter at de ikke har været indkaldt i flere uger.

13. december: Mette Frederiksen meddeler efter et besøg hos dronningen på Amalienborg, at Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne er klar til at danne regering. Det politiske indhold - regeringsgrundlaget - præsenteres onsdag klokken 12, og torsdag skal de nye ministre til dronningen. /ritzau/ VIS MERE

Et regeringsgrundlag præsenteres onsdag klokken 12 af de tre partiledere, mens selve regeringen - herunder ministrene - præsenteres torsdag.

Det er endnu uvist, hvad de tre partier er enige om i regeringsgrundlaget, hvilket vil blive læst med en tættekam, da regeringen vil bestå af tre partier med forskellige ideologiske udgangspunkter.

- Det bliver et arbejdsfællesskab, for det er klart, at når så forskellige partier går i regering sammen, betyder det ikke, at vi er enige om alt.

- Men vi vælger at gå ind i et arbejdsfællesskab med hinanden, fordi vi vurderer, at det er det bedste for vores land, siger Mette Frederiksen.

Hun går i regering med Venstre og Moderaterne og bliver spurgt til, at hun i sin ungdom var en meget rød politiker, men nu bliver kritiseret af venstrefløjen for at føre blå politik.

- Vi skal først og fremmest være glade for, at jeg ikke mener det samme som for 25 år siden, for det ville ikke være godt, når man er landets statsminister, siger hun.

De Radikale forlod forhandlingerne tidligere tirsdag.

/ritzau/