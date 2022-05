Inden folkeafstemningen onsdag: Ingen taler om EU-hær

Tirsdag aften afholdes den sidste partilederdebat inden folkeafstemningen om EU-forsvarsforbeholdet onsdag.

På vej ind til debatten siger statsminister Mette Frederiksen (S), at hun håber på "en ordentlig debat", der "bygger lidt mere på fakta".

- Det er blevet sagt mange gange, at der vil komme en EU-hær og antydet, at det er det vi stemmer om.

- Der er ikke en EU-hær, og der kommer ikke en EU-hær. Jeg er lige kommet hjem for få timer siden fra Bruxelles og der er ikke nogen diskussion i EU om en EU-hær.

- Der er 27 nationale forsvar, og der er et ønske om, at vi kan arbejde sammen på tværs af grænserne - især i den situation, vi står i nu, siger Mette Frederiksen.

Hun uddyber, at der i valgkampen op til afstemningen har været "masser af påstande".

- Men heldigvis er mange af de påstande, der har været, også blevet drevet tilbage. Jeg har meget, meget stor tillid til danskerne.

Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark ikke deltager i de dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som vedrører forsvarsområdet, men Danmark kan stadig deltage i mere generelle snakke om forsvarspolitikken i EU.

Danmark deltager dermed ikke i EU's militære operationer, finansierer dem ikke og stiller ikke med soldater og militært isenkram til EU-ledede indsatser i konfliktområder.

Men det kan altså ændre sig onsdag. Hvis det bliver et ja til at afskaffe forbeholdet kan Danmark eksempelvis deltage i EU-missioner fremadrettet, hvis Folketinget beslutter det.

Alle partier i Folketinget på nær Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige anbefaler at afskaffe forbeholdet.

To gange tidligere har et dansk EU-forbehold været til afstemning. Det endte begge gange med, at forbeholdet bestod.

/ritzau/