Overblik: En af dem kan blive Aalborgs kommende borgmester

AALBORG:Kampen om tronen er i gang.

Efter ni år som borgmester har Thomas Kastrup-Larsen (S) valgt at sige stop.

Derfor er det nu op til Socialdemokratiet at finde den næste kandidat, der skal sikre, at Aalborg bliver på socialdemokratiske hænder efter næste valg i november 2025.

Der er flere mulige navne i spil til posten, selvom nogle allerede har meldt sig helt ud af kampen.

Heriblandt Ulla Astman, der overfor Nordjyske har understreget, hun ikke er i spil til posten som borgmester.

Det er der dog flere andre, der er.

Her får du fem af de helt centrale navne i kampen om borgmesterposten i Aalborg.

1 Lasse Frimand Jensen

Arkivfoto: Lars Pauli

Lasse Frimand Jensen Alder: 37 år

Vigtige poster: Gruppeformand, Formand for Port of Aalborg

Medlem af byrådet siden: 2014

Personlige stemmer ved seneste valg: 1995 stemmer VIS MERE

Lasse Frimand Jensen er en af de helt centrale politikere, der er i spil til posten.

Den nuværende gruppeformand er umiddelbart også det bedste bud, vurderer Johannes Andersen, der er valgforsker og lektor emeritus ved Aalborg Universitet.

- Han er ung og har været involveret i partiarbejdet i lang tid, og der er næppe nogen socialdemokrater internt i partiet, der ikke kender ham og har en vis fidus til ham. Han er synlig og energisk, siger Johannes Andersen.

Ifølge Lasse Frimand selv har han endnu ikke gjort sig tanker om, hvad han vil sige, hvis kollegerne peger på ham.

Partikollegerne er dog ikke de eneste, der skal sige ok.

- I givet fald skal jeg også først have snakket med min kone. Det vigtigste for mig lige nu er, hvordan Aalborg Kommune kommer godt videre.

2 Lisbeth Lauritsen

Arkivfoto: Martin Damgård

Lisbeth Lauritsen Alder: 36 år

Vigtige poster: Formand for Nordværk I/S

Medlem af byrådet siden: 2014

Personlige stemmer ved seneste valg: 1348 stemmer VIS MERE

Lisbeth Lauritsen, der i dag er næstformand i både by- og landskabsudvalget og børne- og undervisningsudvalget, er også en af de aalborgensiske socialdemokrater, der er i spil til posten.

Johannes Andersen vurderer:

- Hun har også erfaring og er også et godt bud. Hun er ung og en kvinde, og det er heller ikke noget dårligt kort i den her sammenhæng.

Lisbeth Lauritsen har allerede også åbnet for muligheden over for Nordjyske.

- Hvis der skulle være nogen, der peger på mig, vil jeg være åben for at stille mig til rådighed.

3 Nuuradiin S. Hussein

Arkivfoto: Laura Guldhammer

Nuuradiin S. Hussein Alder: 49 år

Vigtige poster: Job- og velfærdsrådmand

Medlem af byrådet siden: 2014

Personlige stemmer ved seneste valg: 2245 stemmer VIS MERE

Som rådmand og den socialdemokrat, der fik næstflest personlige stemmer ved seneste valg, kan det nemt se ud til, at Nuuraddin S. Husseins borgmesterkandidatur ligger lige til højrebenet.

- Han styrke er ikke mindst, at han udadtil kan være en virkelig positiv og overraskende kandidat, siger Johannes Andersen.

Rådmanden vil i første omgang vente og se, hvad der sker, før han udtaler sig om muligheden for at blive borgmester.

- Jeg har allerede modtaget rigtig mange beskeder og opkald, efter det kom frem. Og jeg er virkelig taknemmelig for folks holdninger og meninger om mig. Men jeg har virkelig brug for at respektere den proces, som går i gang nu, og som Socialdemokratiet skal finde ud af, hvordan vi skal håndtere.

4 Helle Frederiksen

Foto: Torben Hansen

Helle Frederiksen Alder: 59 år

Vigtige poster: 1. viceborgmester

Medlem af byrådet siden: 2006

Personlige stemmer ved seneste valg: 928 VIS MERE

Som 1. viceborgmester og socialdemokrat er det formelt set Helle Frederiksen, der står lige for.

Hun har tidligere bestredet posten som borgmester under Thomas Kastrup-Larsens sygemeldinger.

- Hende vil jeg ikke helt afskrive som en mulighed. Men hun har ikke demonstreret, at det er det, hun gerne vil fremadrettet, siger Johannes Andersen

Skulle partiet pege på hende, er Helle Frederiksen klar til at tage udfordringen op, siger hun til Nordjyske.

- Har man brug for mig, stiller jeg mig selvfølgelig til rådighed. Det er klart.

- Men jeg har meget respekt for den proces, der skal i gang. Det handler mere om, hvad vi har brug for. Har vi nogen, eller vi nødt til at kigge ud?

Og netop, hvis der bliver valgt en ekstern kandidat, kan Helle Frederiksen komme i spil som midlertidig borgmester.

5 Flemming Møller Mortensen

Arkivfoto: Claus Søndberg

Flemming Møller Mortensen Alder: 59 år

Vigtige poster: Sundhedsordfører for S i Folketinget, tidligere udviklingsminister

Medlem af Folketinget siden: 2007

Personlige stemmer i de tre Aalborg-kredse ved seneste valg: 2423 stemmer VIS MERE

Den tidligere udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen, sidder ikke i byrådet i dag.

Han bor dog i byen, og selvom han de seneste år især har beskæftiget sig med udenrigs- og udviklingspolitik, er han også forankret i det indenrigspolitiske og hjemlige, forklarer Thomas Larsen, der er politisk redaktør på Radio 4.

- Han er en meget vellidt og anerkendt politiker på Christiansborg, ikke mindst i den socialdemokratiske folketingsgruppe.

- Han kunne være en kandidat, men det kræver, at han vil det, og at han vil lægge billet ind på det, siger Thomas Larsen.

Flemming Møller Mortensen selv afviser heller ikke at kunne være interesseret i posten.

- Jeg har slet ikke gjort mig overvejelser endnu. Nu nåede beskeden mig i går aftes, ligesom den gjorde for alle andre nordjyder og aalborgensere, siger han og understreger, han har respekt for den proces, der kører nu.

Hvad hvis du bliver spurgt?

- Det er helt hypotetisk, som det ligger nu. Så det har jeg ikke nogen holdning.

Da Flemming Møller Mortensen i dag ikke er medlem af byrådet, kan han tidligst blive borgmester fra 1. januar 2026.

Vælger Socialdemokratiet ham som sin spidskandidat, skal en anden derfor fungere som midlertidig borgmester frem til næste valg.