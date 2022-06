Hvem kan Danmarksdemokraterne gafle stemmer fra?

AALBORG:Torsdag offentliggjorde Inger Støjberg, at hun står i spidsen for Danmarksdemokraterne. På nuværende tidspunkt er partiet blot godkendt af Valgnævnet, men partiet har ifølge Ritzau allerede samlet i hvert fald 40.000 påbegyndte vælgererklæringer. Der skal 20.182 til at blive opstillingsberettiget til det kommende folketingsvalg.

Med potentielt 15 partier på stemmesedlen bliver det en større kabale, der skal gå op. Ifølge valgforsker og lektor på Aalborg Universitet Niels Nørgaard Kristensen kan det nystiftede parti gå hen og rykke en hel del på tingene.

- Hvem er det her parti dårligt eller godt nyt for? Folketingsvalg er jo et nulsumsspil. Hvis nogen skal stemme på et nyt parti, så skal der tages stemmer fra nogle andre partier. Og hvem er det så? Det er jo nok i første omgang Dansk Folkeparti, siger han.

- Men der er andre partier, der også vil komme til at miste stemmer her. Venstre vil jo helt klart, fordi Inger Støjberg er tidligere prominent Venstre-medlem. Nye Borgerlige vil formentlig også afgive stemmer, fordi de konkurrerer på emnet om stram udlændingepolitik. Liberal Alliance er en konkurrent på spørgsmålet om topskat. Så de fire partier på højrefløjen vil i hvert fald se på det her som dårligt nyt.

Desuden mener Niels Nørgaard Kristensen, at Danmarksdemokraterne også vil være dårligt nyt for Socialdemokratiet og statsminister Mette Frederiksen. De må også forventes at tabe stemmer, når folk vil stemme på Inger Støjberg, siger lektoren.

- Så der er i hvert fald fem partier, der skal til at tænke sig lidt om.

Et anderledes parti

Lektor emeritus og valgforsker på Aalborg Universitet Johannes Andersen er langt hen ad vejen enig med Niels Nørgaard Kristensen.

- Danmarksdemokraterne er et noget anderledes parti end andre, vi har oplevet. Det er et parti, der er båret af hævn, og der er åbenbart medvind lige nu. Selvom der ikke er nogen partiorganisation eller noget politisk program, så er der en oplevelse af, at man med Inger Støjberg har at gøre med en kæmper, som har en retfærdig sag. Den vind i sejlene er der ingen tvivl om, kommer til at have en indflydelse på, hvordan vælgerne kommer til at se på partiet, siger Johannes Andersen.

Johannes Andersen tror ikke på Inger Støjberg, når hun siger, at det ikke er et protestparti. Og han er overbevist om, at borgerne i høj grad også ser hende som en kvinde, der kæmper en retfærdig hævnkamp.

Og vælgere, der opfatter en politiker eller et politisk projekt som en retfærdig kamp, der bliver kæmper af en sej person, er virkelig noget, der kan trække stemmer fra store dele af det politiske spektrum, påpeger Johannes Andersen.

- Jeg kan begynde ved Socialdemokraterne og køre næsten hele vejen mod højre. Det eneste parti, jeg ikke kan se dem hente mange stemmer fra på højrefløjen, er Nye Borgerlige.

- Alle partier henter stemmer fra vælgere, der er relativt lidt politisk interesserede, og som har relativt svært ved at orientere sig efter, hvad de synes, der er vigtigt. Det er op mod halvdelen af vælgerne, der har en begrænset politisk interesse, forklarer Johannes Andersen.

- Men Inger Støjbergs sag brænder fuldstændig tydeligt igennem hos rigtig mange af de her vælgere. Derfor er hun en helt anden aktør i det politiske system lige nu.

Når Nye Borgerlige er det eneste borgerlige parti, Johannes Andersen ikke ser afgive mange stemmer til Danmarksdemokraterne, så ligger svaret i den samme tiltrækningskræft, som Inger Støjberg har.

- Nye Borgerlige har selv en lignende profil med Pernille Vermund, der kæmper en lignende kamp, men dog på et mere konservativt grundlag. De ligner hinanden forbandet meget på den måde.

Både Niels Nørgaard Kristensen og Johannes Andersen er overbeviste om, at det nye parti kan få et godt valg.

- Næsten uanset hvad der sker, så er det en interessant spiller, der kommer på det politiske tegnebræt. Danmarksdemokraterne kommer til at ændre det politiske landskab efter folketingsvalget, konkluderer Niels Nørgaard Kristensen.