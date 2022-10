Hvor skal krydset sættes? Find ud af det til Nordjysk Valgtræf i Aalborg onsdag aften

AALBORG:Onsdag aften klokken 19 er der mulighed for at møde de nordjyske folketingskandidater, når de nordjyske medier sammen afholder Nordjysk Valgtræf. Vælgermødet foregår på Aalborg Universitet, Rendsburggade 14 i Aalborg.

Det er det sidste ud af tre valgtræf, hvor TV2 Nord, P4 Nordjylland og Nordjyske sætter alle 14 partier stævne. Partierne får mulighed for at svare på, hvad de vil med Nordjylland og Danmark. Som vælger får man mulighed for at blive i hvert fald bare lidt klogere på, hvor man vil sætte sit kryds.

Og de fremmødte får mulighed for at påvirke debatten ved blandt andet at vælge et emne, politikerne skal debattere, og stille spørgsmål direkte til kandidaterne.

Til de første to valgtræf i Aars og Vrå har alle 14 partier deltager - det samme sker onsdag aften i Aalborg. De tre fastlagte emner for onsdagens debat er sundhedsvæsenet, inflation og klima. Det har ført til gode, skarpe debatter på de første vælgermøder. Med under en uge tilbage af valgkampen er der ingen grund til at tro, at der ikke også bliver gang i debatten onsdag aften.

Mandag aften i Idrætscenter Vendsyssel var debatten levende fra første øjeblik. Kandidaterne var kampklar, og de mange fremmødte deltog engageret. Der var flere klapsalver undervejs, og rigtig mange vælgere bidrog med gode spørgsmål og indspark undervejs.

Arrangementet i Aalborg er gratis og kræver ikke tilmelding. Dørene åbner 18.30, men mød gerne op i god tid. Debatten går i gang klokken 19, og varer frem til klokken 21.

Det er Ralf Dahl Gottschalk fra P4 Nordjylland, Emma Fjordbak fra TV2 Nord og Johannes Jacobsen fra Nordjyske, der styrer slagets gang. Og med de mange politikere på scenen og forhåbentlig mange spørgsmål fra vælgerne er der nok at holde styr på.

Har man ikke mulighed for at deltage fysisk, bliver hele debatten streamet online på Nordjyske.dk.