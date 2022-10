Hvor skal krydset sættes? Find ud af det til Nordjysk Valgtræf

VRÅ:Mandag aften klokken 19 er der mulighed for at møde de nordjyske folketingskandidater, når de nordjyske medier sammen afholder Nordjysk Valgtræf i Idrætscenter Vendsyssel.

Det er andet ud af tre valgtræf, hvor TV2 Nord, P4 Nordjylland og Nordjyske sætter alle 14 partier stævne. Partierne får mulighed for at svare på, hvad de vil med Nordjylland og Danmark. Som vælger får man mulighed for at blive i hvert fald bare lidt klogere på, hvor man vil sætte sit kryds.

Og de fremmødte får mulighed for at påvirke debatten ved blandt andet at vælge et emne, politikerne skal debattere, og stille spørgsmål direkte til kandidaterne.

På det første valgtræf, der blev afholdt på Vesthimmerlands Gymnasium i Aars, deltog alle 14 partier - det samme sker mandag aften i Vrå. I Aars debatterede politikerne inflation, børn og unges mistrivsel, mangel på sundhedspersonale og klima.

Der var mange gode indspark fra de fremmødte vælgere, og aftenen viste, at politiske kandidater – i hvert fald i Nordjylland – sagtens kan føre en sober debat på trods af forskellige politiske ståsteder.

Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding. Dørene åbner 18.30, men mød gerne op i god tid. Debatten går i gang klokken 19, og varer frem til klokken 21.

Det er Ralf Dahl Gottschalk fra P4 Nordjylland, Emma Fjordbak fra TV2 Nord og Johannes Jacobsen fra Nordjyske, der styrer slagets gang. Og med de mange politikere på scenen er der nok at holde styr på.

Har man ikke mulighed for at deltage fysisk, bliver hele debatten streamet i denne artikel.