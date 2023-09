Hvorfor får Aalborg ikke alle pengene selv, når de hæver skatten?

Man kan ikke ustraffet hæve kommuneskatten uden godkendelse fra staten først. Aalborg Kommune skal derfor aflevere millioner til staten som sanktion,...

1 Hvor meget stiger skatten?

Bor du i Aalborg Kommune, skal du fra næste år lægge 50 kroner mere i kommunekassen hver måned. I hvert fald hvis du har en mellem-indkomst på 300.000 kroner.

Kommuneskatten bliver nemlig sat op fra 25,4 procent til 25,6 procent.

Aalborg Kommune har ikke hævet skatten siden 1990'erne, men står nu til at få landsdelens tredjelaveste kommuneskat frem for den næstlaveste.

2 Hvor meget får kommunen så ud af det?

Skattestigningen på 0,2 procentpoint betyder, at Aalborg Kommune trækker millioner ekstra op af skatteydernes lommer.

Men kommunen får næppe lov at beholde alle pengene, for staten snupper cirka halvdelen af skattestigningen over de næste fire år.

Det første år bidrager skattestigningen kun med 18 millioner kroner til kommunens økonomi, fordi staten beholder 75 procent.

De ekstra penge, som Aalborg Kommune får ind ved en skattestigning, skal ses i lyset af, at kommunen næste år forventer indtægter for små 16 milliarder kroner.

3 Hvorfor tager staten nogle af pengene?

Statslige sanktioner over for kommunerne er årsagen til, at Aalborg Kommune ikke kan få alle pengene selv, når byrådet sætter skatten op.

De 98 kommuner skal nemlig - samlet set - holde kommuneskatterne i ro, hvis de ikke vil straffes af staten.

Indenrigsministeren giver hvert år en række kommuner lov til at sætte skatten op - hvis der er andre kommuner, der samtidig sætter skatten ned.

Men i Aalborg Kommune forventer man altså at blive ramt af den fulde statslige sanktion.