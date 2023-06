I spil til 450 meter høje vindmøller: Nu er der nyt i sagen

JAMMERBUGT/BRØNDERSLEV:Borgerne i tre områder i Jammerbugt Kommune kan ånde lettet op.

Det er nemlig ikke her, at staten ønsker at placere et nyt testcenter for vindmøller på op til 450 meters højde.

Den indledende screening af de arealer, der har været udpeget, viser nemlig, at de ikke er egnede

Begrundelsen er blandt andet "omkostninger ved nedlæggelse af vindmøllepark, boliger og transportforhold" og på grund af "vind- og terrænforhold".

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Kirkeministeriet har udsendt, efter at partierne bag en aftale om rammevilkår for test af vindmøller har holdt møde onsdag.

Her skulle de drøfte resultatet af en målrettet screening af seks afgrænsede arealer i Sønderjylland og Nordjylland.

Et 2800 hektar stort område i Store Vildmose - cirka seks kilometer sydvest for Brønderslev og seks kilometer nordøst for Aabybro - har, sammen med to områder ved Arentsminde og Brovst, været udsat for en målrettet screening.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at "i lyset af de identificerede udfordringer var der på mødet mellem aftalepartierne tilslutning til, at der ikke på nuværende tidspunkt gennemføres en miljø- og habitat-konsekvens-vurdering af et eller flere af de seks områder".

- Den gennemførte screening viser, at det er meget svært at finde et område i Danmark, der uden problemer kan anvendes til et tredje testcenter for store vindmøller, siger minister for landdistrikter Louise Schack Elholm (V), der har ansvaret for screening af områder til et eventuelt nyt testcenter.

Af pressemeddelelsen fremgår det endvidere, at planen nu er at se på nogle af de første områder, som blev sorteret fra i første omgang.

Aftalekredsen mødes igen efter sommerpausen for at drøfte den fornyede screening af mulige arealer. Det forventes at resultaterne af en fornyet screening kan præsenteres med udgangen af 2023.