Inger gav Mette F. baghjul på hjemmebane - Socialdemokratiet er dog størst

NORDJYLLAND:De to nordjyske kredse i Mariagerfjord og Himmerland har været hurtige til at tælle de personlige stemmer op, og det viser, at Inger Støjberg (DD) har givet statsminister Mette Frederiksen (S) baghjul.

Optællingen viser således, at Inger Støjberg på hjemmebanen i Mariagerfjordkredsen fik 5472 af de 26.486 afgivne stemmer. Inger Støjberg alene trak alene 90 af stemmerne på Danmarksdemokraterne i kredsen.

Mette Frederiksen fik personligt 3893 på Inger Støjbergs hjemmebane.

Samlet var det dog nok til, at Socialdemokratiet blev største parti i Mageriagerfjordkredsen med 33,0 procent af stemmerne, mens Danmarksdemokraterne fik 23,3 procent.

I nabokredsen - Himmerland - fik Inger Støjberg 7031 stemmer og gav dermed også baghjul til Mette Frederiksen, der fik 5543 stemmer. I denne kreds var der 41.838 der stemte.

I Himmerland blev billedet dog det samme. Socialdemokratiet blev største parti med 29,0 procent af stemmerne, mens Danmarksdemokraterne blev næststørst med 19,1 procent af stemmerne.

I de øvrige nordjyske kommuner bliver de personlige stemmetal talt op i løbet af onsdagen, og resultaterne bliver offentliggjort i løbet af eftermiddagen.