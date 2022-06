Inger Støjberg indkalder til pressemøde

NORDJYLLAND:Det har længe været et mysterium, hvor den tidligere minister Inger Støjberg ville fortsætte sin politiske karriere.

Men den store afsløring finder muligvis sted torsdag klokken 13.00, hvor Inger Støjberg har kaldt til pressemøde.

Det fremgår af en sms, som hun har sendt til Nordjyske.

- Når jeg allerede nu varsler, at jeg kommer til at svare på spørgsmål i morgen (torsdag, red.), så handler det alene om, at det bliver i Jylland, og da jeg kender alt til, at transporten tager noget tid, så ønsker jeg at give jer (medierne, red.) de bedste muligheder for at planlægge jeres dag i morgen, skriver hun i sms'en.

Pressemødet kommer til at foregå et sted "ikke langt fra Hadsund", hvor den tidligere Venstre-politiker bor til daglig.

Pressemødet kommer i kølvandet på, at valgnævnet tirsdag godkendte en ansøgning om et partinavnet, der indeholder Inger Støjbergs navn. "Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg" er navnet på det nye parti.

Inger Støjberg blev landskendt, da hun blev idømt 60 dages fængselsstraf i 2021 for at have udstedt en ulovlig ordre om at adskille asylpar, da hun var udlændinge- og integrationsminister for Venstre.

Det har ikke været muligt at få yderligere kommentar fra Inger Støjberg.