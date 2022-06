Inger Støjberg modtager over 40.000 vælgererklæringer

Tidligere Venstre-minister Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, har modtaget 40.321 vælgererklæringer på omkring et døgn.

Det oplyser Indenrigsministeriet fredag formiddag til Ritzau.

Der er tale om igangsatte vælgererklæringer. Det betyder, at de skal bekræftes om syv dage, før de er endeligt gældende.

Men meget tyder på, at Danmarksdemokraterne vil være på stemmesedlen ved næste valg, der skal afholdes inden 4. juli næste år.

Inger Støjberg skal indsamle i alt 20.182 vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget.

Det vil sige, at hvis blot halvdelen af dem, der indtil videre har givet vælgererklæringer, bekræfter det om en uge, er Inger Støjbergs parti godkendt.

Til sammenligning brugte tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen tre måneder på at indsamle sine vælgererklæringer, da han stiftede Moderaterne efter at have forladt Venstre.

Opgørelsen af de igangsatte vælgererklæringer er blevet lavet klokken 08.30 fredag morgen. Indenrigsministeriet forventer at trække nye tal igen ved middagstid fredag.

Tirsdag blev partinavnet godkendt af Valgnævnet, men først torsdag bekræftede den tidligere udlændingeminister, at hun stod bag.

Ud over en stram udlændingepolitik, som er det, Inger Støjberg i mange år er blevet forbundet med, vil forbindelsen mellem land og by fylde meget for partiet.

Det gælder for eksempel på sundhedsområdet, hvor der skal være "ordentlig" lægedækning i hele landet.

I modsætning til flere af partierne i blå blok vil Inger Støjberg ikke afskaffe muligheden for tidligere tilbagetrækning - den såkaldte Arne-pension - som var et af Mette Frederiksens store meldinger ved sidste valg.

Inger Støjberg vil pege på en borgerlig statsminister, men vil ikke forholde sig til, om det skal være den konservative formand, Søren Pape Poulsen, eller Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

/ritzau/