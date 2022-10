Inger Støjberg mødte trængte nordjyder - så fik hun et tilbud

HVORNUM:Hun står til 8,1 procent af stemmerne, men har et politisk program, der kan være på et par A4-sider.

Hun kan blive minister i en kommende blå regering, men blev for under et år siden kendt skyldig i at overtræde ministeransvarlighedsloven og idømt 60 dages ubetinget fængsel.

Nu optræder Inger Støjberg på tværs af Nordjylland som udkantens ridder på den hvide hest, selvom hun i nullerne var en del af de regeringer, der centraliserede i hidtil uhørt grad. Kommuner blev sammenlagt, skoler blev lukket, politistationer og læger flyttede til større byer.

I Hvornum, der ligger så tæt på Region Midtjylland og Viborg Kommune, at man kan se over på den anden side, har man mistet næsten alt. Undtagen modet. Og som en del af sin valgturné kom Inger Støjberg forbi for at lytte til de lokales udfordringer.

Ann Lindgård, længst til højre, fortæller om byens udfordringer med at omstille sig fra gas til en ny varmekilde. Foto: Lars Pauli

Landdistrikternes Fællesråd havde arrangeret mødet, og opdraget var at tale energipriser. Men når man bor i en by med 303 indbyggere, er energipriserne bare den dråbe gas, der får røret til at springe. Nedlæggelse af busruter, af skoler, af butikker - og lokale og nationale politikere, der synes helt uinteresserede - har fået frustrationen til at stige.

- Hvad fanden skal det hjælpe? Når de andre faste udgifter er betalt, er der ikke råd til at varme huset op, siger Mette Andersen, der er uarbejdsdygtig og derfor på offentlig forsørgelse. Hun og kæresten Jens er troppet op for at råbe en politiker op. At det lige er Inger Støjberg, virker mindre vigtigt for dem.

Jens kommer oprindeligt fra Randers og har haft "mange psykiske problemer". Men det har hjulpet ham at flytte ud på landet, hvor der er mere ro på, siger han. Han synes, politikerne gør for lidt for langsomt, og har flere konkrete bud på, hvad Inger Støjberg bør gøre.

- Fjern momsen på fødevarer, og sænk afgifterne på langt flere ting. Benzin eksempelvis. For vi kan jo ikke leve uden en bil. Til gengæld kan de droppe deres checks, der kommer én gang og alligevel ikke er nok til at betale regningen, siger han.

Mette Andersen og Jens Frost er kærester og har en fire-årig søn. De er fortvivlede over situationen og stoler ikke meget på, at politikerne kan løse deres problemer. Foto: Lars Pauli

Ann Lindgård er formand for Landsbyrådet i Hvornum, og flere, jeg taler med, kalder hende "landsbyens ildsjæl".

- Vi er en rest, der ligger her yderst i kommunen og regionen. De fleste herude bruger naturgas, og regningerne er steget til et punkt, hvor folk betaler det samme for to måneder, som de betalte for et helt år før, fortæller hun.

Der er nu dannet en arbejdsgruppe i byen, som skal finde ud af, hvordan man kan omlægge til noget andet end naturgas, men indtil videre er man primært kommet frem til, at det er vanvittig dyrt og enormt langsommeligt at komme væk fra gassen.

Manglende tillid

En lokal mand har listet sig ind i forsamlingshuset og sat sig ved væggen, efter arrangementet er begyndt. Da han får ordet til at fortælle om sin egen situation, skal han først lige af med én ting.

- Jeg synes, du er fantastisk, Inger, og jeg har glædet mig til at møde dig, siger han med et stort smil.

Han hedder Henrik Christensen og bor "lige herovre bagved". Smilet forstummer, da han fortæller, at han har fået en gasregning på 29.000 kroner for det kommende kvartal. En regning, der lød på 3500 kroner for samme periode sidste år.

På den måde er han i samme situation som så mange andre nordjyder. Man taler med sin bankrådgiver for at få flyttet lidt rundt eller lånt lidt. Man sidder i timelange telefonkøer til sit gasselskab og forsøger at få nedsat aconto-beløbet. Kun sjældent er det nok.

Henrik er meget begejstret for Inger Støjberg, men han har ikke tænkt sig at stemme på hende.

- Nej, jeg har for længst besluttet mig for, hvem jeg skal stemme på. Inden Ingers parti var helt oppe at køre. Men jeg kan godt lide hende, så jeg vil følge med i, hvad hun laver, siger han.

Han tror ikke for alvor, Inger Støjberg kan ændre hans situation. Eller at nogen politiker kan. Men de burde gøre mere, siger han.

Inger Støjberg byder velkommen uden for byens forsamlingshus. Foto: Lars Pauli

Der er stadig et væld af foreninger i Hvornum. Der er, blandt meget andet, en børneklub, en idrætsforening, et æbleavlerlaug, og så er der jævnligt fællesspisninger i byens forsamlingshus. Sidste gang var de 72 spisende. Men et aktivt foreningsliv redder ikke de små byer alene.

Et tilbud til Støjberg

I 2011 lukkede skolen i Hvornum, og siden da har byens børn skullet køre langt med skolebus hver dag. For manges vedkommende i tre kvarter ind til Hobro. Der ligger godt nok en velfungerende folkeskole i byen Klejtrup, to kilometer væk, men da den ligger i Viborg Kommune, har det ikke før for nylig været muligt at få sine børn på den skole. Skørt bureaukrati, er de fleste lokale enige om.

Og selv når børnene nu får lov til at gå i skole i nabobyen, føler forældrene, at deres børn risikerer liv og lemmer for at komme dertil. I 20-25 år har man nemlig kæmpet for at få en cykelsti. En sti der vil skulle gå på tværs af kommune- og regionsgrænse. Stien er nu besluttet og på vej, men flere af de lokale tror ikke på det, før asfalten ligger der.

Manden i midten af billedet synes, der bliver talt for lidt politik på mødet. Han vil have svar fra Inger Støjberg. Foto: Lars Pauli

Det lyder generelt på de lokale, som om det er blevet sværere at bo i yderområder. Men Inger Støjberg mener også, at det bliver nemmere.

Hun siger, at unge i dag nemmere kan arbejde hjemmefra og bruge læge eller borgerservice på en skærm. Det afprøver man allerede flere steder i landet, påpeger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

En ældre mand, der sidder lige over for Inger Støjberg, har indtil da forholdt sig helt i ro og ikke sagt det store. Men man kan mærke, at han brænder inde med et budskab. Et budskab, som også er et opråb og et tilbud til Danmarksdemokraternes formand.

- Et tema har været helt fraværende i den her valgkamp. Det digitale tyranni. Hvorfor skal vi alle sammen kobles op på det ene og det andet, som ligner noget, der er udtænkt af nogle hvalpe, der aldrig har haft hovedet andre steder end nede i en skærm, siger manden vredt. Indigneret.

Han giver Inger Støjberg et tilbud.

- Jeg kan sagtens samle en busfuld af mennesker herudefra, der kan tage ind til jer politikere og vise jer, hvordan man skal lave den slags.

Han siger det ikke, men han får alligevel sagt det. Han vil samle en busfuld "mennesker, som de er flest". Og Inger Støjberg er ikke en del af den kategori.

Pragmatiske Støjberg?

Inger Støjberg løber ikke fra sin Venstre-fortid, og at hun har en andel i nogle af de udfordringer, som eksisterer i landdistrikterne.

- Jeg vedstår mig fuldstændig arv og gæld, og det er rigtigt, at både kommunalreformen, retskredsreformen og politireformen er noget, jeg også har stemt for i sin tid. Jeg synes sådan set, at hvis man kigger på de tre reformer hver for sig, kunne de egentlig godt gå, men når man får det lagt ned over hinanden, har det skabt en for stor centralisering, erkender hun og vil nu trække i modsat retning:

- Det bliver man så nødt til både at sige og stå ved, og så få gjort op med, og det er jo derfor, vi har sagt, at vi er villige til at genåbne både kommunalreformen, retskredsreformen og politireformen, lyder det fra partilederen.

Det er især energipriserne, der presser folk lige nu. Er det ikke at stikke folk blår i øjnene, hvis I foregiver, at I kan hjælpe folk herude med det?



- Der er noget, vi kan gøre noget ved, og noget, vi ikke kan gøre noget ved. Vi skal jo heller ikke puste til inflationen. Men det, man kan gøre, er i kortere perioder at sænke for eksempel gasafgiften til minimum, ligesom man har gjort på el. Man kunne også se på, om man skal fjerne momsen på el i en periode. Det foreslog vi selv.

Hvor hurtigt kan I gøre det, for vinteren er på vej, og det er nu, folk lider herude?

- Når man kommer på den anden side af et valg, bliver vi nødt til at sætte os ned omkring et bord og tage det politiske ud af det, fordi det her er så alvorligt et problem, siger hun og slutter af med at lyde meget pragmatisk, næsten midtersøgende:

- Det var ikke alting i den der "vinterpakke", vi var tilhængere af, men vi er med i den, fordi vi synes, det trækker i den rigtige retning at få sat elafgifterne ned til et minimum. Men også for at sige, at der er nogen ting, der er så vigtige, at man må stå sammen.