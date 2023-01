Jammerbugt er med på dansktoppen på et vigtigt område

JAMMERBUGT:Det er Energinet, der hører under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, der netop har offentliggjort tal, som viser en rekordhøj produktion af el via vindmøller og solceller i Danmark i 2022.

Det skyldes ny solkapacitet, flere vindmøller og et år med mere vind end i 2021.

Topscorere er kommunerne: Norddjurs, Lolland, Lemvig, Jammerbugt, Esbjerg og Guldborgsund, hvor elproduktionen fra vind og sol er på mere end 200 procent af kommunernes eget elforbrug.

Selv om Jammerbugt Kommune har placeret sig i førerfeltet, når det gælder den grønne omstilling, er der nye projekter undervejs.

Kommunen har netop nu en plan vedrørende solceller og biogas i høring frem til 14. februar, ligesom der godkendes etablering af fjernvarme mange steder.

Kommunalbestyrelsen har de seneste måneder godkendt, at der bliver konverteret til fjernvarme i Nørhalne, Biersted, Aabybro, Birkelse, Ryå og Brovst.

- At vi i Jammerbugt Kommune opnår så flot en placering på landsplan i forhold til produktionen af el fra sol og vind, markerer tydeligt, at vi ikke kun taler om den grønne omstilling, men rent faktisk gør noget. Og vi planlægger ikke kun – vi fører det også ud i livet. Det er godkendelsen af konvertering til fjernvarme i mange områder og udpegning af områder til solceller og biogasanlæg et klart udtryk for, udtaler borgmester Mogens Christen Gade (V) i en pressemeddelelse.

Det omtalte planforslaget indebærer blandt andet en konkret udpegning af interesseområder i forhold til, hvor der kan placeres solceller og biogasanlæg.

Følgende områder i Jammerbugt Kommune er udpeget som interesseområder for solceller og biogasanlæg. Foto: Jammerbugt Kommune

I første omgang drejer det sig om mulige solcelleområder ved Klim, Kaasholm og Rendbæk Øst samt mulige biogasanlæg i den vestlige og den østlige del af kommunen.

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der borgermøde 30. januar i Sport- & Kulturcenter Brovst, hvor der vil blive orienteret om indholdet i planen og den videre proces for planlægningen af vedvarende energianlæg.