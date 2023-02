Johnny vil ikke sælge et grønt område for at skaffe penge til kommunekassen

AABYBRO:Der er rift om byggegrunde i Aabybro, og derfor er private investorer på udkig efter potentielle arealer, som kan danne ramme om nye boligområder.

Senest er et 14.400 kvadratmeter stort kommunalt ejet areal på Peter Løths Vej kommet i spil. Visionen er at etablere et nyt boligområde med rækkehuse/dobbelthuse til børnefamilier og seniorer.

Et flertal i teknik- og miljøudvalget har netop godkendt, at der udarbejdes en lokalplan, som kan danne grundlag for, at arealet kan udbydes til salg.

Arealet, som ønskes udlagt som et nyt boligområde, ligger på hjørnet af Toftevej og Peter Løths Vej. Skitse fra Jammerbugt Kommune

Der er to årsager til, at kommunen ønsker at sælge dette område, forklarer formanden for teknik- og miljøudvalget, Michael Krogsgaard (V).

- Der er en efterspørgsel efter mindre, bynære boliger i Aabybro. Det har nogle private investorer bemærket, og i den forbindelse har de afsøgt, hvilke muligheder der er for at imødekomme den efterspørgsel.

- Derudover har kommunen budgetteret med, at vi skal sælge kommunale arealer.

Et vigtigt emne

Nu ender det med at blive en sag, som den samlede kommunalbestyrelse skal tage stilling til, for Johnny Solberg (K) er imod et salg af det grønne område i den sydlige del af Aabybro.

Han valgte derfor at benytte sig af den såkaldte standsningsret, da politikerne i teknik- og miljøudvalget drøftede sagen. Derved bliver det alle kommunalpolitikere, der skal beslutte, om Peter Løths Vej skal udbydes.

- Jeg mener, at det er et vigtigt emne, som ikke blot bør drøftes af teknik- og miljøudvalget men af alle i kommunalbestyrelsen, siger Johnny Solberg, der mener, at det er den forkerte vej at gå at udlægge de få grønne områder, der er tilbage i Aabybro til bebyggelse.

- Hele Aabybro-området har været underlagt en voldsom udvikling gennem lang tid, hvilket naturligvis er glædeligt. Men vi har ikke ret mange grønne områder tilbage, og jeg synes, at vi som kommunalbestyrelse bør tage ansvar for, at vi passer på de grønne områder, og derfor ønsker jeg så bred en debat som muligt, siger Johnny Solberg.

For at imødekomme efterspørgslen efter boliger i Aabybro, og for at sikre indtjening til kommunekassen, vil Jammerbugt Kommune nu sælge dette grønne område i Aabybro. Foto: Lars Pauli

For at imødekomme behovet for flere byggegrunde, foreslår Johnny Solberg i stedet, at man forsøger at bringe jord udenfor bykernen i spil.

- Der er masser af jord udenfor Aabybro, siger han og tilføjer, at han anerkender det økonomiske aspekt i salg af kommunal jord.

- Jeg har en vis forståelse for, at kommunen mangler penge, men jeg mener, at vi i dette tilfælde bør tage hensyn til menneskelige værdier. Vi bør sikre, at borgerne i Aabybro har rekreative områder at færdes i, og så må kommunekassen komme i anden række.

Vil friholde de øvrige grønne områder

Ifølge udvalgsformanden har der været tre områder i Aabybro i spil til nye boligområder - et areal på Anlægsvej, et på Hovensvej og altså Peter Løths Vej. Michael Krogsgaard mener, at sidstnævnte er det mest egnede.

- Dette område ligger bynært, lige op ad Banestien og også rent infrastrukturmæssigt er dette område bedst egnet. Der er allerede tilkørselsveje til området, som kan håndtere ekstra trafik, siger han og tilføjer, at efter hans mening er det kun dette areal, der bør udbydes til salg.

- Min holdning er, at når vi udbyder dette areal til salg, imødekommer vi den efterspørgsel, der er, men hvis jeg skal bestemme, så betyder det også, at de andre to områder ikke skal udbydes til salg, fastslår Michael Krogsgaard.

Det pågældende område på Peter Løths Vej er i dag udlagt til rekreative formål, og det vil derfor kræve, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, hvis området skal udlægges til boligområde.